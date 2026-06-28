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新北市長選戰李四川拋都更 蘇巧慧打親子牌

聯合報／ 記者林媛玲林昭彰／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（右四）昨出席原住民鄉親座談會，跨黨派原民立委高金素梅、鄭天財、林倩綺等人到場力挺。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川（右四）昨出席原住民鄉親座談會，跨黨派原民立委高金素梅、鄭天財、林倩綺等人到場力挺。圖／李四川競辦提供

新北市長選戰激烈，國民黨參選人李四川昨接連出席永和「川友會」成立大會、原住民鄉親座談會，承諾加速永和都更和原住民族專屬社宅等政見，民進黨參選人蘇巧慧推出「水獺媽媽樂園」親子活動，吸引超過一千五百組親子熱烈參與。

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永和「川友會」成立大會，昨湧入數百位支持者，氣氛高昂，包括立委林德福、新北議長蔣根煌等人均出席，永和面臨許多老舊房舍正待都更，李四川表示，若當選他會檢討都更的容積，盡全力協助永和都更案往前推進，面對極端氣候，除了要居住正義，更要居住安全。

李四川昨也到原住民鄉親座談會，跨黨派原民立委高金素梅、鄭天財、林倩綺等人到場力挺，李四川在現場提出加速興建原住民族專屬社宅、提高原住民選手獎勵金、成立原住民青年團等四大政見，希望族人在新北「文化有根、青年有夢、居住有家、運動有光」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）推出的「水獺媽媽樂園」親子活動昨登場，雖然飄著細雨，仍吸引超過一千五百組親子熱烈參與。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）推出的「水獺媽媽樂園」親子活動昨登場，雖然飄著細雨，仍吸引超過一千五百組親子熱烈參與。圖／蘇巧慧競辦提供

暑假將到來，蘇巧慧主打親子牌，昨連趕三場在永和、中和和板橋的親子活動，其中「水獺媽媽樂園」在板橋第一運動場的運動廣場舉行，現場如大型粉絲見面會，水獺媽媽人偶出場瞬間吸引所有小朋友目光，氣氛熱絡。

蘇巧慧指出，很多孩子和家長認識她，是從「水獺媽媽巧巧話」頻道開始，有時孩子遇到她，還會衝出來抱著她說「巧慧阿姨我有聽你的故事喔」，甚至有些小朋友用頻道教過的台語對話，她非常感動。

蘇巧慧表示，她最關心教育議題，這次也推出六大福利政見與三大家庭照顧政見，未來不只做「最懂家長的市長」，也會做「最懂孩子的市長」。

2026九合一選舉 李四川 蘇巧慧 都更 新北市選舉

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