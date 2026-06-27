沈伯洋再拋新政見「家庭支持服務站」 升級家庭教育中心再擴充量能

民進黨台北市長參選人沈伯洋陸續拋政見，今天再推出「家庭一站通」，將北市現有的家庭教育中心升級為家庭支持服務站，階段性擴大服務量能與內容，達到區區有服務站，就近服務家庭，服務對象擴充為0至18歲的育兒家庭，他期盼「台北成為有溫度、為人設計的城市」。

沈伯洋今晚在「孩繪」愛台北繪畫活動宣布新政見，他說，孤獨育兒的環境，來自於家庭沒有後盾，以及提供更充足、便利的資源，未來北市府要當每個家庭的後援，期盼把孤獨育兒的現象扭轉為一起育兒，「育兒不只是一個家庭的責任，是一座城市的事。」

沈伯洋競選辦公室強調，未來將以現有家庭教育中心為基礎，升級為「家庭支持服務站」解決問題，擴大服務量能與內容，並將相關窗口電話整合，增設為育兒專線服務單一窗口，讓家長申請資源時，能一通電話銜接完整的資源。

競辦指出，育兒服務將階段式擴充，達到服務0至18歲育兒的育兒需求；此外，將新設家庭教育陪伴師的角色，家長撥打專線申請服務後，市府便視個案情形，提供專人訪視、提供協助、轉介政府資源等三層次的資源。沈伯洋說，市政府資源整合與擴充，要把喘息時間還給每一個育兒家庭。

競辦表示，透過「家庭支持服務站」的服務，將提供北市家長多元化育兒課程，內容與時俱進，如孕前及孕期經驗知識、產後憂鬱經驗分享、職涯與育兒平衡、雙薪家庭時間管理、單親育兒、隔代教育、師生相處，以及學校沒教的通識教育。