快訊

AI記憶體太缺！美光明年毛利率竟上看90％ 目標價翻倍調升至1,570美元

金曲37／蕭煌奇5度登台語歌王、吳蓓雅成台語歌后 得獎名單不斷更新

寫下〈往事只能回味〉等名曲…林煌坤獲特別貢獻獎 示愛老婆「謝謝妳持家50年」

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋再拋新政見「家庭支持服務站」 升級家庭教育中心再擴充量能

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚在孩繪愛台北繪畫活動宣布「家庭一站通」政見，將台北市現有的家庭教育中心，升級為「家庭支持服務站」。圖／沈伯洋競選辦公室提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚在孩繪愛台北繪畫活動宣布「家庭一站通」政見，將台北市現有的家庭教育中心，升級為「家庭支持服務站」。圖／沈伯洋競選辦公室提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋陸續拋政見，今天再推出「家庭一站通」，將北市現有的家庭教育中心升級為家庭支持服務站，階段性擴大服務量能與內容，達到區區有服務站，就近服務家庭，服務對象擴充為0至18歲的育兒家庭，他期盼「台北成為有溫度、為人設計的城市」。

2026九合一選舉

沈伯洋今晚在「孩繪」愛台北繪畫活動宣布新政見，他說，孤獨育兒的環境，來自於家庭沒有後盾，以及提供更充足、便利的資源，未來北市府要當每個家庭的後援，期盼把孤獨育兒的現象扭轉為一起育兒，「育兒不只是一個家庭的責任，是一座城市的事。」

沈伯洋競選辦公室強調，未來將以現有家庭教育中心為基礎，升級為「家庭支持服務站」解決問題，擴大服務量能與內容，並將相關窗口電話整合，增設為育兒專線服務單一窗口，讓家長申請資源時，能一通電話銜接完整的資源。

競辦指出，育兒服務將階段式擴充，達到服務0至18歲育兒的育兒需求；此外，將新設家庭教育陪伴師的角色，家長撥打專線申請服務後，市府便視個案情形，提供專人訪視、提供協助、轉介政府資源等三層次的資源。沈伯洋說，市政府資源整合與擴充，要把喘息時間還給每一個育兒家庭。

競辦表示，透過「家庭支持服務站」的服務，將提供北市家長多元化育兒課程，內容與時俱進，如孕前及孕期經驗知識、產後憂鬱經驗分享、職涯與育兒平衡、雙薪家庭時間管理、單親育兒、隔代教育、師生相處，以及學校沒教的通識教育。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天再推出「家庭一站通」政見，要推「家庭支持服務站」，讓台北成為有溫度城市。圖／沈伯洋競選辦公室提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天再推出「家庭一站通」政見，要推「家庭支持服務站」，讓台北成為有溫度城市。圖／沈伯洋競選辦公室提供

沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

延伸閱讀

影／首場「水獺媽媽樂園」嗨翻板橋 蘇巧慧：要做「最懂家長的市長」

行政院修正相關草案 婚育家庭減稅大禮包 來了

檢討「新青安」 立委：應有年齡、所得限制

新政再+1聯醫婦幼專責醫院今啟用 蔣萬安以這句諺語曝成立初衷

相關新聞

游盈隆稱公投綁大選必然趨勢 王義川批：史上最差中選會主委

在野黨盼透過公投綁大選拉高投票率，國民黨立院黨團昨天在立法院會提出「反廢死」公投，民眾黨立院黨團也提出「交通罰鍰全數投入交通建設」公投提案，二案均逕付二讀交付協商；中選會主委游盈隆說，「公投綁大選」已成必然趨勢，年底選務將更加艱鉅， 一番言論引發民進黨立委王義川批評，游盈隆是史上最差中選會主委。

沈伯洋再拋新政見「家庭支持服務站」 升級家庭教育中心再擴充量能

民進黨台北市長參選人沈伯洋陸續拋政見，今天再推出「家庭一站通」，將北市現有的家庭教育中心升級為家庭支持服務站，階段性擴大服務量能與內容，達到區區有服務站，就近服務家庭，服務對象擴充為0至18歲的育兒家庭，他期盼「台北成為有溫度、為人設計的城市」。

被藍營指控昔擋治水經費 蘇巧慧競辦：扭曲事實掩飾李四川的政績謊言

針對國民黨新北市議會黨團今天批評參選市長的民進黨立委蘇巧慧昔日阻擋治水經費是「雙面人設」，蘇巧慧競選辦公室發言人劉芳宇指稱「國民黨又在扭曲事實」，民進黨從頭到尾反對的是國民黨將「總」預算分割處理，導致今（115）年度中央政府總預算案至今仍卡在立法院尚未三讀，已創下憲政史上延宕最長紀錄。

何欣純6鞠躬江啟臣喊「別擋無人機」 藍營炸鍋：鱷魚眼淚、拒選舉作秀

藍白立院黨團昨提案，政院版本「國防自主無人載具採購特別條例」草案暫緩列案，綠營台中市長參選人、立委何欣純為此向立法院副院長、藍營台中市長參選人江啟臣6次鞠躬，喊「不要擋無人機」。對此，地方炸鍋，藍營市議員群轟「這一幕像極了鱷魚的眼淚」、「拒絕政客選舉作秀」。

何欣純6鞠躬江啟臣高喊「不要擋無人機」 江辦：切莫淪政治攻防工具

藍白立院黨團昨提案，政院版本「國防自主無人載具採購特別條例」草案暫緩列案，綠營台中市長參選人、立委何欣純為此向立法院副院長、藍營台中市長參選人江啟臣6次鞠躬，喊「不要擋無人機」。對此，江啟臣辦公室今回應，身為會議主席，本應議事中立，切莫淪為政治攻防、朝野對立的工具。

沈伯洋舉5大事實批評內湖淹水 殷瑋反諷：Puma老師的問A答B小教室

針對台北市0625強降雨造成積淹水，北市長蔣萬安昨對民進黨北市長參選人沈伯洋提到AI治水議題的批評「要本於事實」，沈伯洋舉「5事實」反嗆從到尾都是事實。北市研考會主委殷瑋今在周末大爆掛指出，這個就是Puma老師的問A答B小教室。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。