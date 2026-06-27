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被藍營指控昔擋治水經費 蘇巧慧競辦：扭曲事實掩飾李四川的政績謊言

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
蘇巧慧競選辦公室發言人劉芳宇。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
蘇巧慧競選辦公室發言人劉芳宇。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

針對國民黨新北市議會黨團今天批評參選市長的民進黨立委蘇巧慧昔日阻擋治水經費是「雙面人設」，蘇巧慧競選辦公室發言人劉芳宇指稱「國民黨又在扭曲事實」，民進黨從頭到尾反對的是國民黨將「總」預算分割處理，導致今（115）年度中央政府總預算案至今仍卡在立法院尚未三讀，已創下憲政史上延宕最長紀錄。

2026九合一選舉

劉芳宇指出，蘇巧慧擔任立委期間多次為新北市爭取治水預算，如爭取中央補助興建鳳鳴滯洪池，也和立法院內政委員會實地考察樹林北大特區與板橋浮洲地區的治水工程進度，就是要應對這類強降雨。

李四川今年4月才自稱將台北市區排水標準從每小時78mm提升至88mm，新聞片段被網友挖出來當作鐵證，結果周四內湖區淹水，受到民眾大力抨擊後，李四川竟然偷偷發新聞稿把曾經自稱今年完成的88mm防洪標準改為「五年計劃」，今天早上台北市政府又第二次改口成是「5至10年」的計劃，說法一日數變。

劉芳宇表示，希望國民黨新北市議會黨團不要為了掩飾李四川的政績謊言，不惜用扭曲事實的口水來攻擊蘇巧慧，趕緊督促國民黨立院黨團通過攸關國家運作的中央政府總預算，才是真正為人民著想。

蘇巧慧 李四川 2026九合一選舉 新北市選舉

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