何欣純6鞠躬江啟臣喊「別擋無人機」 藍營炸鍋：鱷魚眼淚、拒選舉作秀

藍白立院黨團昨提案，政院版本「國防自主無人載具採購特別條例」草案暫緩列案，綠營台中市長參選人、立委何欣純為此向立法院副院長、藍營台中市長參選人江啟臣6次鞠躬，喊「不要擋無人機」。對此，地方炸鍋，藍營市議員群轟「這一幕像極了鱷魚的眼淚」、「拒絕政客選舉作秀」。

何欣純昨於立院議場內高舉手板，向主持議事的江啟臣喊話，「雖然我們是對手，但為了台中產業機會，也為了台中無人機產業給一口活水，拜託江副院長跟藍白不要擋行政院無人機條例。」並6鞠躬拜託。

對此，台中藍營市議員集體反彈。市議員李中火力全開，強調「拒絕政客選舉作秀！台中市民要的是國際競爭力，不是鞠躬演戲！」並質疑「民進黨執政這麼多年，怎麼現在要選市長了，才想到台中？」更質疑中央頻繁利用「特別條例」規避預算監督，是不是都圖利「綠友友」？。

市議員賴順仁加入戰局，開酸何欣純的舉動像極了「鱷魚的眼淚」；台中條件比誰都完整，卻始終拿不到應有的國家戰略資源，是因為民進黨根本沒有把台中放在心上。說到底，何欣純這場鞠躬，像是在替自己補破網。

市議員劉士州質疑，何欣純手握質詢權、預算審查權。這些年，她替台中爭到了什麼？這到底是政策覺醒，還是選舉到了才想起台中？更嘲諷「何欣純鞠躬不就等於間接承認江啟臣是真正有能力替台中爭資源？」

江啟臣辦公室今回應，議事處理皆依據「黨團共識」處理，主席必須保持中立。發展無人機產業是三黨共識，藍白陣營認為應兼顧經濟產業健全發展為主軸，期盼各黨提出法案版本，共同討論，以國家利益為優先，以國民福祉為依歸，切莫將此議題淪為政治攻防、朝野對立之工具。