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何欣純6鞠躬江啟臣高喊「不要擋無人機」 江辦：切莫淪政治攻防工具
藍白立院黨團昨提案，政院版本「國防自主無人載具採購特別條例」草案暫緩列案，綠營台中市長參選人、立委何欣純為此向立法院副院長、藍營台中市長參選人江啟臣6次鞠躬，喊「不要擋無人機」。對此，江啟臣辦公室今回應，身為會議主席，本應議事中立，切莫淪為政治攻防、朝野對立的工具。
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何欣純昨於立院議場內高舉手板，向主持議事的江啟臣喊話「不要擋無人機」、「支持台中的無人機產業」等，並6鞠躬拜託。
對此，江啟臣辦公室回應，昨日院會議事係按「黨團共識」處理，換言之各黨團皆同意以此方式進行，有各黨鞭簽名之文本為據，身為會議主席，本應議事中立，依規處理。
江啟臣辦公室表示，發展無人機產業乃三黨共識，惟目前各黨團主張方式不同，行政院主張以編列國防採購預算為主，國民黨及民眾黨則認為應以同時兼顧經濟產業健全發展爲主軸，期盼各黨提出法案版本，共同討論，以國家利益為優先，以國民福祉為依歸，切莫將此議題淪為政治攻防、朝野對立之工具。
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