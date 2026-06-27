沈伯洋舉5大事實批評內湖淹水 殷瑋反諷：Puma老師的問A答B小教室

針對台北市0625強降雨造成積淹水，北市長蔣萬安昨對民進黨北市長參選人沈伯洋提到AI治水議題的批評「要本於事實」，沈伯洋舉「5事實」反嗆從到尾都是事實。北市研考會主委殷瑋今在周末大爆掛指出，這個就是Puma老師的問A答B小教室。

殷瑋指出，北市的AI防洪，都照既有的方式來運作，媒體問蔣萬安AI防洪，他就答AI防洪，是在對著問題精準回答，回答完之後，沈伯洋就說他問A答B，同時又說哪一句就不是事實，然後扯一大堆別的蔣萬安根本就沒有提的事情進來，這個叫做問A答B。

殷瑋說，治水的過程當中，不應當去噴政治口水，他要特別提醒沈伯洋，市府有一個「戀戀水綠」的LINE，所有水情，如果在這一次淹積水的過程當中，後續想要更多的關注台北市政府的水情推報，請不吝的加一下，這是正常運作的狀況，蔣萬安講的，是本於事實，要求別人本於事實，也是一件合理的事情。

至於排水溝淤積，他說，清出來的總量會下降，如果這件事情已經完成，而且清巡的次數已經比以前上升，還是要本於事實。 另外沈伯洋說，補助金無法彌補災民，沒有錯，但沈伯洋是中央的立委，所有縣市的補助金，都依照經濟部的中央標準來發放，若沈伯洋覺得不夠，其實中央可以做調整，「你有立法委員的職權」。

另外，沈伯洋下午受訪，質疑台北市政府設自己的測站，但數字「跟氣象署是對不起來的」。北市水利處今表示，沈伯洋委員不該以「氣象署網站查不到」為由，而質疑大溝溪測站實際測得的科學數據、抹煞同仁的努力。

水利處指出，大雨經常在一整個區域、一個時段內不會是均勻地下，有更多測站數據才能掌握更精確的雨勢，相較氣象署在內湖僅有一個雨量站，市府在內湖區共設有8處雨量站，大溝溪測站就在其中；大溝溪實際測得的「連續一小時最大時雨量」100.5毫米數據，也會比氣象署公布之「準點時雨量」更精確顯示當地當下突發的大雨超標，並作為防洪應變的依據。

水利處表示，市府雨量站都有定期校驗，量測資料皆可作為防災應變的重要參考依據。這次提到的100.5毫米，就是大溝溪雨量站實際量測到的數據，也是市府研判當時雨勢及應變的重要依據，並不是自行推估或引用不存在的數字。

水利處指出，除了中央氣象署外，水利署及台北市政府也都有設置自己的雨量站，目的都是為了更即時掌握各地的降雨情況。