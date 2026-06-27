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影／首場「水獺媽媽樂園」嗨翻板橋 蘇巧慧：要做「最懂家長的市長」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在板橋舉辦首場「水獺媽媽樂園」親子活動，雖然飄著綿綿細雨仍吸引超過1500組親子熱烈參與。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在板橋舉辦首場「水獺媽媽樂園」親子活動，雖然飄著綿綿細雨仍吸引超過1500組親子熱烈參與。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧推出的「水獺媽媽樂園」親子活動，今天在板橋舉辦首場，雖然飄著綿綿細雨仍吸引超過1500組親子熱烈參與。接著7、8月還將陸續到林口、淡水、汐止、中和、土城等地巡迴舉行。

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今天活動在板橋第一運動場的運動廣場舉行，現場宛如大型粉絲見面會，水獺媽媽人偶出場瞬間吸引所有小朋友目光，紛紛搶著擊掌，氣氛熱絡活潑。蘇巧慧表示，她最關心教育議題，這次也推出六大福利政見與三大家庭照顧政見，未來不只將做「最懂家長的市長」，也會做「最懂孩子的市長」，打造更友善育兒環境。

蘇巧慧說，水獺媽媽樂園活動核心主軸希望打造未來世代孩子應具備的能力及素養，包含「認識自己」、「關心環境」、「資訊識讀」、「防災韌性」、「認識新北」等觀念，因此攜手新北市醫師公會、綠色餐飲指南、台灣防災產業協會、枋橋文化協會、台灣智慧移動產業協會等團體，擺設攤位設計趣味互動裝置及遊戲，讓孩子邊玩邊學。

全場以她已經營6年的Podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」為主題量身打造，不僅可以聽見主題曲，更可看見3米高的大型水獺媽媽充氣偶，還有長達11公尺LED投影牆讓小朋友跟水獺媽媽賽跑，另也有電動機車小騎士、探險穿繩等。

後續7月將辦3場都是星期六，4日在林口、18日淡水、25日汐止，8月前2場是星期天，2日鶯歌、16日中和、22日（六）在土城。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧推出的「水獺媽媽樂園」親子活動，今天在板橋舉辦首場，雖然飄著綿綿細雨仍吸引超過1500組親子熱烈參與，現場有長達11公尺LED投影牆讓小朋友跟水獺媽媽賽跑。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧推出的「水獺媽媽樂園」親子活動，今天在板橋舉辦首場，雖然飄著綿綿細雨仍吸引超過1500組親子熱烈參與，現場有長達11公尺LED投影牆讓小朋友跟水獺媽媽賽跑。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在板橋舉辦首場「水獺媽媽樂園」親子活動，雖然飄著綿綿細雨仍吸引超過1500組親子熱烈參與。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在板橋舉辦首場「水獺媽媽樂園」親子活動，雖然飄著綿綿細雨仍吸引超過1500組親子熱烈參與。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧推出的「水獺媽媽樂園」親子活動，今天在板橋舉辦首場，雖然飄著綿綿細雨仍吸引超過1500組親子熱烈參與。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧推出的「水獺媽媽樂園」親子活動，今天在板橋舉辦首場，雖然飄著綿綿細雨仍吸引超過1500組親子熱烈參與。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧推出的「水獺媽媽樂園」親子活動，今天在板橋舉辦首場，雖然飄著綿綿細雨仍吸引超過1500組親子熱烈參與。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧推出的「水獺媽媽樂園」親子活動，今天在板橋舉辦首場，雖然飄著綿綿細雨仍吸引超過1500組親子熱烈參與。圖／蘇巧慧競辦提供

蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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