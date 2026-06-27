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從專屬社宅到成立原民青年團 李四川拋四大政策挺原住民

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今午出席原住民鄉親座談會，跨黨派原民立委高金素梅、鄭天財、林倩綺等人到場力挺，李也提出四大原民政見。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今午出席原住民鄉親座談會，跨黨派原民立委高金素梅、鄭天財、林倩綺等人到場力挺，李也提出四大原民政見。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今午出席原住民鄉親座談會，現場原住民鄉親高喊「凍蒜」，跨黨派原民立委高金素梅、鄭天財、林倩綺等人到場力挺，李四川今在現場也提出加速興建原住民族專屬社宅、提高原住民選手獎勵金、成立原住民青年團等四大原力政見，希望讓所有族人在新北「文化有根、青年有夢、居住有家、運動有光」。

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今在現場曾獲金曲獎的原住民重唱組合「北原山貓」也改編歌曲大讚李四川「真的不一樣」，並帶領全場合唱「我們都是一家人」，氣氛溫馨感人。

李四川指出，新北市原住民族人口高居六都第二，許多族人在都市打拚、在新北扎根，這些年新北市持續推動原住民族文化保存、生活照顧與權益保障，未來將在既有基礎上持續升級，讓原住民族人被看見、被尊重、被成就。

李四川今提出四大原力政策包括一、安居原力—打造原民安心成家的城市。

除了加速興建原住民族專屬社宅。位於樹林南園段原民社宅是全國首座規劃興建的原住民族專屬社會住宅，未來將興建3棟9層樓、共130戶，提供原住民族群專屬的居住空間與社福設施。此外，強化原民租屋與居住支持。擴大租金補貼、修繕補助及青年成家協助，減輕都會原民家庭生活負擔。

第二推動文化原力—打造全國最具代表性的原民文化城市。將設置新北原住民族文化園區。於大柑園都市計畫，規劃設計原民文化園區，整合文化展演、傳統工藝、特色餐飲、創生產業及觀光遊憩功能，打造北台灣最具規模的原民文化基地。另將升級原力廣場功能。結合歲時祭儀、文化教育、部落共學、青年培力及觀光行銷，成為都市原住民族文化傳承核心據點。

第三為青年原力—打造原民青年夢想實現基地。將成立原住民青年團。培養公共參與、領導能力與社會服務人才，讓更多年輕族人成為未來領袖。另設置原住民青創基地。提供創業空間、創業課程、品牌輔導及創業資金媒合，協助原民青年返鄉創業或都市創新發展。

第四政見運動原力—打造全台原民運動之都。全原運獎金與台北市齊平。持續提高全國原住民族運動會選手及教練獎勵金，個人冠軍獎金提升至18萬元，全力支持原民體育發展。另設置原住民傳統運動站。優先於樹林、新莊等原住民族人口較多地區設置傳統運動空間，推廣包括射箭、摔角、拔河等傳統競技項目，結合河濱公園及國民運動中心，打造全民參與的原民運動環境，並於烏來設立部落運動站，強化原鄉體育能量。

李四川表示，將全力以赴挺原民，讓每一位原住民族朋友在新北安居樂業、傳承文化、實現夢想；讓新北成為全台最友善、最尊重、最重視原住民族發展的城市。

國民黨新北市長參選人李四川今午出席原住民鄉親座談會，跨黨派原民立委高金素梅、鄭天財、林倩綺等人到場力挺，李也提出四大原民政見。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今午出席原住民鄉親座談會，跨黨派原民立委高金素梅、鄭天財、林倩綺等人到場力挺，李也提出四大原民政見。圖／李四川競辦提供

李四川 社宅 2026九合一選舉 新北市選舉

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