快訊

金曲37／陳嫺靜拿下新人獎、張震嶽奪作曲人獎 得獎名單不斷更新

金曲37／暌違28年…71歲白冰冰走紅毯狀態驚人 「白紗露美肩」拚歌后

金曲37／Jolin笑翻！A-Lin開場騎巨蟒現身 改編「娜魯one」網狂讚

聽新聞
0:00 / 0:00

全台雨災藍揭蘇巧慧昔擋治水經費 雙面人設再度破功

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市議會黨團以立法院表決紀錄，阻止財劃法修正及治水預算。圖／國民黨新北市議會黨團提供
國民黨新北市議會黨團以立法院表決紀錄，阻止財劃法修正及治水預算。圖／國民黨新北市議會黨團提供

近日強降雨全台淹水傳災情，國民黨新北市議會黨團今指出，民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營不斷以淹水災情攻擊李四川，但事實上，蘇巧慧不但阻止財劃法修正，阻擋新北市每年增加374億元預算，又反對147億元治水經費先行動支，蘇巧慧一邊卡預算、一邊攻擊對手，雙面人設再度破功。

2026九合一選舉

國民黨新北市議會黨團書記長陳儀君指出，新北市人均預算長年六都最低，為此在野黨立委推動財劃法修正，增加新北市每年374億元預算，但身為新北在地立委的蘇巧慧，就任立委10年不但沒作為，還跟著民進黨立委反對財劃法修正、阻擋新北市增加預算；如今蘇巧慧高喊羨慕台北市治水預算，更加顯得蘇巧慧的臉皮有多厚，「因為蘇巧慧就是企圖卡關新北市增加預算的元凶，蘇巧慧什麼時候才要跟新北市民道歉？」

陳儀君表示，針對近日短時強降雨，最高時雨量屢屢超越排水容受力上限，李四川態度務實，就是要透過防減災工程及加速都市更新，持續強化城市韌性，降低天災對市民的影響，加速災後復原速度；反觀蘇巧慧陣營，頻頻以淹水災情作為攻擊李四川的手段，只會噴政治口水卻沒有實質作為，為了蘇巧慧的選情而消費災情，態度冷血。

國民黨新北市議會黨團也揭露，因應氣候變遷的「縣市管河川及排水整體改善計畫」的治水預算，總計高達 147 億元，其中含地方補助款98 億元，已於今年3月經立法院同意先行動支，但立院公報紀錄清楚可證，蘇巧慧又是一路反對，「一邊卡新北治水預算、一邊批評對手，雙面人設完全破功。」

國民黨新北市議會黨團呼籲，蘇巧慧與其消費災情作為政治攻擊的手段，不如誠實向市民說明，為什麼要阻擋財劃法修正？為什麼要阻擋新北市治水預算？請蘇巧慧不要再只顧黨意，卻跟新北民意站在對立面。

2026九合一選舉 蘇巧慧 淹水 新北市選舉

延伸閱讀

治水無效？台南、高屏：雨勢逾防洪標準

控藍白卡總預算「影響強降雨防災」 民進黨：應儘速審查救命錢

水災討預算 前瞻給不夠？

【重磅快評】蘇巧慧被寶博士比下去 持續送分李四川了

相關新聞

游盈隆稱公投綁大選必然趨勢 王義川批：史上最差中選會主委

在野黨盼透過公投綁大選拉高投票率，國民黨立院黨團昨天在立法院會提出「反廢死」公投，民眾黨立院黨團也提出「交通罰鍰全數投入交通建設」公投提案，二案均逕付二讀交付協商；中選會主委游盈隆說，「公投綁大選」已成必然趨勢，年底選務將更加艱鉅， 一番言論引發民進黨立委王義川批評，游盈隆是史上最差中選會主委。

何欣純6鞠躬江啟臣喊「別擋無人機」 藍營炸鍋：鱷魚眼淚、拒選舉作秀

藍白立院黨團昨提案，政院版本「國防自主無人載具採購特別條例」草案暫緩列案，綠營台中市長參選人、立委何欣純為此向立法院副院長、藍營台中市長參選人江啟臣6次鞠躬，喊「不要擋無人機」。對此，地方炸鍋，藍營市議員群轟「這一幕像極了鱷魚的眼淚」、「拒絕政客選舉作秀」。

何欣純6鞠躬江啟臣高喊「不要擋無人機」 江辦：切莫淪政治攻防工具

藍白立院黨團昨提案，政院版本「國防自主無人載具採購特別條例」草案暫緩列案，綠營台中市長參選人、立委何欣純為此向立法院副院長、藍營台中市長參選人江啟臣6次鞠躬，喊「不要擋無人機」。對此，江啟臣辦公室今回應，身為會議主席，本應議事中立，切莫淪為政治攻防、朝野對立的工具。

沈伯洋舉5大事實批評內湖淹水 殷瑋反諷：Puma老師的問A答B小教室

針對台北市0625強降雨造成積淹水，北市長蔣萬安昨對民進黨北市長參選人沈伯洋提到AI治水議題的批評「要本於事實」，沈伯洋舉「5事實」反嗆從到尾都是事實。北市研考會主委殷瑋今在周末大爆掛指出，這個就是Puma老師的問A答B小教室。

影／首場「水獺媽媽樂園」嗨翻板橋 蘇巧慧：要做「最懂家長的市長」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧推出的「水獺媽媽樂園」親子活動，今天在板橋舉辦首場，雖然飄著綿綿細雨仍吸引超過1500組親子熱烈參與。接著7、8月還將陸續到林口、淡水、汐止、中和、土城等地巡迴舉行。

從專屬社宅到成立原民青年團 李四川拋四大政策挺原住民

國民黨新北市長參選人李四川今午出席原住民鄉親座談會，現場原住民鄉親高喊「凍蒜」，跨黨派原民立委高金素梅、鄭天財、林倩綺等人到場力挺，李四川今在現場也提出加速興建原住民族專屬社宅、提高原住民選手獎勵金、成立原住民青年團等四大原力政見，希望讓所有族人在新北「文化有根、青年有夢、居住有家、運動有光」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。