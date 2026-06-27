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民進黨提名斗六市長參選人尹令瑛 喊話讓西市場成最時髦古早味的市場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨提名斗六市長參選人尹令瑛（中）今發表政見，提出西市場活化方案，強調會透過修復與再利用，打造兼具生活機能與觀光吸引力的「最時髦古早味」市場。圖／尹令瑛競選總部提供
民進黨提名斗六市長參選人尹令瑛（中）今發表政見，提出西市場活化方案，強調會透過修復與再利用，打造兼具生活機能與觀光吸引力的「最時髦古早味」市場。圖／尹令瑛競選總部提供

雲林縣斗六市西市場已有近90年歷史，因市場結構無使用執照，不符文資保存條件，市公所昨舉辦說明會計畫改建西市場。民進黨提名斗六市長參選人尹令瑛今發表政見，提出西市場活化方案，強調會透過修復與再利用，打造兼具生活機能與觀光吸引力的「最時髦古早味」市場。

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斗六西市場已有近90年歷史，位於斗六火車站前，不僅攤位多，也有許多特色小吃，常有外地民眾專程搭火車來逛市場，市場結構因無使用執照，不符文資保存條件，但地方也有不同聲音，認為市場保留木造桁架屋頂，具有歷史、文化意涵，應予保留。

斗六市公所昨舉辦說明會計畫改建西市場，並提出文資型及非文資型的改建計畫。尹令瑛今發表政見，提出西市場活化方案，她表示，歷史不該是發展絆腳石，而是城市最棒化妝師，因此她請到深諳空間規畫與舊建築再生的劉銓芝跨界坐鎮，共同為西市場量身打造兼具在地情感與潮流文創的活化藍圖。

尹令瑛表示，西市場目前仍保留日治時期木構建築特色，但過去受外圍攤販及增建設施影響，內部空間長期閒置，未能充分發揮歷史價值，未來若有機會執政，將邀集文史及空間規畫專業團隊，共同規畫西市場活化方案，在保留原有建築特色的前提下，導入輕食餐飲、特色商店及文創元素，讓西市場成為「最時髦古早味」的地方。

尹令瑛邀請斗六市民到臉書粉絲專頁留言，一起勾勒心中理想的西市場，她也提出已拆除的「東市場」，可重建為複合式商業大樓，並導入現代化市場與停車空間；太平老街「中央市場」可打造為文創小店與青年工作坊的聚落，未來若當選，要攜手許多文史專家與空間活化的專業力量，以超越滿分的「101分超水準」翻轉傳統市場，讓大家翻轉斗六新印象。

民進黨提名斗六市長參選人尹令瑛（右）今發表政見，提出西市場活化方案，強調會透過修復與再利用，打造兼具生活機能與觀光吸引力的「最時髦古早味」市場。圖／尹令瑛競選總部提供
民進黨提名斗六市長參選人尹令瑛（右）今發表政見，提出西市場活化方案，強調會透過修復與再利用，打造兼具生活機能與觀光吸引力的「最時髦古早味」市場。圖／尹令瑛競選總部提供

民進黨提名斗六市長參選人尹令瑛（右四）今發表政見，提出西市場活化方案，強調會透過修復與再利用，打造兼具生活機能與觀光吸引力的「最時髦古早味」市場。圖／尹令瑛競選總部提供
民進黨提名斗六市長參選人尹令瑛（右四）今發表政見，提出西市場活化方案，強調會透過修復與再利用，打造兼具生活機能與觀光吸引力的「最時髦古早味」市場。圖／尹令瑛競選總部提供

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