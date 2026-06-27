北市內湖淹水風波延燒至新北 蘇巧慧：當選定加強新北城市防洪韌性

台北市內湖、南港前天受大雨影響，造成到處出現大面積積淹水災情，即時暴雨風波也延燒到新北市，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，若當選市長一定會做好防汛期前的工作，加強新北市的城市防洪韌性。

受米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，台北市內湖前天因短時瞬間暴雨，超過北市容受力，時雨量在內湖地區測出100.5毫米。

曾任北市副市長的國民黨新北市長參選人李四川挨批治水破功，針對有人說他治水破功，李四川今表示，當時內湖最高時雨量是 100.5毫米，且連續下3小時，現在面對極端氣候，3天雨量3個小時下完，所有工程設計絕對有它的上限，容受力已超過原先工程設計，北市府也希望能透過這次經驗做精進。

他強調，治水是長久的事，現在面對極端氣候，工程再這怎做都無法應付瞬間暴雨的考驗，我們談韌性城市就是面對災害時能夠接受並且做到減災。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午到中和區出席黨籍市議員參選人張志豪在游氏大宗祠舉辦「驚奇魔術氣球樂園」時受訪，她表示，最近的大雨讓大家都覺得說，城市韌性實在是非常的重要。

她指出，不管是今年完成，還是5年後才能完成，其實台北市的資源，真的都是得天獨厚，讓新北市或其他縣市，真的都很羨慕。

她說，其實防洪這件事情，不只是設備標準要隨時更新，符合時代的需求，日常的清淤也都應該要做好。她強調，如果我有機會來為新北市服務，一定會做好防汛期前的工作，加強新北市的防洪韌性。