出身屏東小琉球…李四川共感北漂打拚心情 盼打造新北安居樂業環境

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市五股區彰化同鄉會會員大會，獲得鄉親熱烈歡迎。出身屏東小琉球的李四川致詞時有感而發說，自己跟許多彰化鄉親一樣，都是年輕就到北部打拚，無論來自哪裡，在新北落地生根，彼此就是一家人，當選後將持續推動交通、民生、產業建設，打造安居樂業環境。

李四川表示，彰化鄉親在各地都有傑出表現，是帶動新北持續發展的關鍵力量，他也是離鄉打拚的一員，年輕時就從屏東北上就讀台北工專，畢業後留在雙北發展，至今40年時光，對於「出外人」在異地奮鬥的心情感同身受。

他說離開家鄉到陌生城市發展並不容易，每1個在外打拚的彰化鄉親都是靠著努力一步步闖出屬於自己的一片天，未來他會以同感「出外人」的心情，持續推動各項市政建設，照顧每一個來到新北市落地生根的異鄉遊子。

針對五股區未來發展，李四川表示，隨著輝達進駐北台灣，當選後他將推動蘆社大橋，讓北士科等科技園區串聯至蘆洲、五股，並結合台64線、台65線快速道路，一路延伸至土城、新店、板橋等地，打造兼具交通與產業機能的雙北「AI產業廊帶」，未來可望進一步串連南港軟體園區、內湖科技園區等科技聚落，帶動更多高科技產業進駐新北，為新北青年創造更多優質就業機會。