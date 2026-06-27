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出席戴翎育座談會 蘇巧慧：五泰林再升級 市民安居樂業

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今日到泰山出席市議員參選人戴翎育（右）舉辦的第二場地方座談會，蘇巧慧稱讚戴翎育不僅中央與地方服務經驗兼具，更擁有新世代的新觀念與活力，相信未來一定能為五股、泰山、林口帶來新氣象。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今日到泰山出席市議員參選人戴翎育（右）舉辦的第二場地方座談會，蘇巧慧稱讚戴翎育不僅中央與地方服務經驗兼具，更擁有新世代的新觀念與活力，相信未來一定能為五股、泰山、林口帶來新氣象。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日到泰山出席市議員參選人戴翎育舉辦的第二場地方座談會，蘇巧慧稱讚戴翎育不僅中央與地方服務經驗兼具，更擁有新世代的新觀念與活力，相信未來一定能為五股、泰山、林口帶來新氣象。

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包括立委吳秉叡、前立委呂孫綾、新北市議員許昭興、前議員賴秋媚，以及多名里長一同出席，共同力挺新人戴翎育進議會服務。蘇巧慧表示，這幾年在中央、地方共同努力下，泰山不斷發展，未來她不僅會持續推動地方軌道建設，也要加速都市更新、提升公托量能，讓所有泰山的家庭都能在這裡安居樂業。

她還稱讚戴翎育「有前輩的資歷，也有新人的活力」，不僅跟隨吳秉叡委員與賴秋媚前議員服務超過10年，公共服務經驗相當扎實，且提出「智慧疏導計畫」與「城市空間抽屜」等政見，正是新世代創新思維，突破地方長久以來的交通與停車問題。

戴翎育表示已經為地方服務超過12年，對泰山有著滿滿的感情與願景，未來若有機會當選議員，將推動泰山公托量能提升、持續爭取萬坪公園，不只要有針對長輩的樂齡設施，也要打造兒童共融式遊戲場，讓泰山各年齡層的鄉親都能有更好的生活環境。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日到泰山出席市議員參選人戴翎育舉辦的第二場地方座談會。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日到泰山出席市議員參選人戴翎育舉辦的第二場地方座談會。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今日到泰山出席市議員參選人戴翎育（右）舉辦的第二場地方座談會，蘇巧慧稱讚戴翎育不僅中央與地方服務經驗兼具，更擁有新世代的新觀念與活力，相信未來一定能為五股、泰山、林口帶來新氣象。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今日到泰山出席市議員參選人戴翎育（右）舉辦的第二場地方座談會，蘇巧慧稱讚戴翎育不僅中央與地方服務經驗兼具，更擁有新世代的新觀念與活力，相信未來一定能為五股、泰山、林口帶來新氣象。圖／蘇巧慧競辦提供

蘇巧慧 呂孫綾 2026九合一選舉 新北市選舉

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