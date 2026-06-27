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「公投併大選是趨勢」惹怒王義川 國民黨團讚游盈隆有風骨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中選會主委游盈隆說，「公投綁大選」已成必然趨勢，卻被民進黨立委王義川批「史上最差中選會主委」。國民黨團今日透過臉書聲援，讚游有風骨，表示如果賴政府未來的人事提名，都能像游盈隆一樣具備專業與風骨，何愁人事案不會過？圖／國民黨立法院黨團臉書
中選會主委游盈隆說，「公投綁大選」已成必然趨勢，卻被民進黨立委王義川批「史上最差中選會主委」。國民黨團今日透過臉書聲援，讚游有風骨，表示如果賴政府未來的人事提名，都能像游盈隆一樣具備專業與風骨，何愁人事案不會過？圖／國民黨立法院黨團臉書

國民黨團所提「反廢死」公投、民眾黨團所提「交通罰鍰全數投入交通建設」公投提案，二案均於昨日立法院會逕付二讀交付協商；中選會主委游盈隆說，「公投綁大選」已成必然趨勢，卻被民進黨立委王義川批「史上最差中選會主委」。國民黨團今日透過臉書聲援，讚游有風骨，表示如果賴政府未來的人事提名，都能像游盈隆一樣具備專業與風骨，何愁人事案不會過？

2026九合一選舉

游盈隆昨表示，年底將舉行的地方公職人員選舉，加上極可能合併至少一項公投案，選務作業繁複極具挑戰，全體同仁務須秉持中央與地方一體的精神，以「零差錯」為最高原則，全力辦好這場民主選舉。勉勵選務同仁，面對社會、政黨及候選人的高度期待，須牢記「超然、公正、中立、客觀、專業」的10字核心原則。

王義川則在社群媒體批評，這種中選會主委？還幫民眾黨公投案說成「趨勢」，都還沒審，都還沒在立法院討論，「你就認定是趨勢？史上最差就是你。」

國民黨團在臉書上聲援游盈隆，表示為游的直言不諱點個大大的讚，這才是真正秉持「超然、公正、中立、客觀、專業」十字原則的知識份子。公投綁大選不僅能提高投票率、展現真正民意，更是落實直接民主、節省公帑的必然道路。結果「台灣國」立委王義川居然立刻崩潰，甚至怒轟游盈隆是「史上最差中選會主委」？

國民黨團表示，難道在民進黨眼裡，只要不合黨意、不願意當盲從的「綠友友」，就要被無情抹黑與攻擊嗎？王義川的崩潰，剛好反映出民進黨黨同伐異的醜態。

國民黨團強調，藍白嚴格審查人事案，看的是「適合度」與「風骨」，這陣子民進黨不斷抹黑在野黨「惡意杯葛」人事案。但游盈隆主委的例子，狠狠打臉了民進黨的政治操作。

國民黨團指出，游盈隆從來都不是藍的，他一直以來都是民進黨籍、是綠營的前輩。藍白依然讓他過，只要有專業、有風骨，在野黨絕對願意支持。事實證明在野黨是對的，游盈隆上任後的表現，確實拿出了「說實話」的風骨，證明他心中有人民，而不是只有黨意。

國民黨團表示，「如果賴政府未來的人事提名，都能像游盈隆一樣具備專業與風骨，何愁人事案不會過？」並再次強調在立法院代表人民把關，絕對不是為了反對而反對，藍白審查人事案，唯一的標準就是「人選的適合度」與「不畏強權的風骨」。

國民黨團表示，如果賴清德政府只會天天塞一些像王義川這樣、一聽到實話就崩潰的政治酬庸、綠營打手，那就別怪在野黨為了捍衛國家體制，嚴格刪除、否決到底。請賴政府好好看看游盈隆教授的風骨，別再用意識形態凌駕專業，還給台灣一個真正中立、專業的政府人事。

2026九合一選舉 公投 王義川 游盈隆 中選會

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