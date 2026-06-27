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蔣萬安對空氣喊「加油」？沈伯洋酸：市民不關心有沒有喊

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午參加2026職人祭活動受訪。記者楊正海／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午參加2026職人祭活動受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚首度在木柵地方行程同台，兩人握一下手，蔣萬安喊了聲「加油」，卻被發現眼神並沒有對上沈伯洋，對著空氣喊了一個加油。沈伯洋今受訪表示，他覺得其實台北市民大概不是那麼關心蔣萬安的眼神，或者說有沒有喊加油。

2026九合一選舉

蔣萬安、沈伯洋昨晚在木柵出席綠竹筍饗宴行程，狹路相逢，沈伯洋今在threads上回顧當下過程，他看到蔣以後先揮手、先說哈囉，接著雙方握手，他先跟蔣說「辛苦了」，然後蔣對著空氣喊了一個加油，「我根本不知道是在對我說….還以為是旁邊的民眾在喊XD」

沈伯洋上午參加2026職人祭活動受訪，媒體提問，蔣萬安昨握手時眼神閃躲？對空氣喊加油？沈伯洋表示，他是昨回去才知道，因為他看到蔣萬安的時候，先揮手之後就跟蔣萬安講「辛苦了」，然後就繼續往前走，之後別人才跟他說蔣萬安還喊了一個「加油」。因為現場聲音真的滿大的，所以聽不太到。他回去看畫面，其實說真的，也沒有看出來。

沈伯洋說，但他覺得其實以台北市民的角度來講，大概也不是那麼關心蔣萬安的眼神，或者說蔣萬安有沒有喊加油這件事情，大家還是很關心現在雨勢，以及災後要怎麼重建，這大概是市民最關心的事情。

至於受災的補助？是否有加碼空間？沈伯洋說，昨天去的時候就發現，很多住家是1樓，很多家電都在1樓，家電在1樓都泡水了，絕對是很重大的損失，所以他認為家電的補助，應該是要趕快進行，不管是按照原來的淹50公分、100公分補助標準，沒有辦法補償這些住戶在這次災難所造成的損失。

另外，國民黨立委李彥秀下周一安排考察港湖區災情，是不是幫蔣萬安救場？沈伯洋指出，他昨天有提到，如果是真的是關心災民，現在就可以跟中央討論由中央災害準備金來幫忙，但現在面臨的很大問題是總預算還沒有通過。

他說，無論如何可以先討論補償標準，這些事是從周四、周五就已經可以開始做，內湖的居民沒有必要等到周一、還要等妳開會，然後才來討論這件事情。

蔣萬安 沈伯洋 台北市長 2026九合一選舉

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