童子瑋延攬林右昌幕僚當發言人 游本明：議長會像林右昌一樣勝選

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今宣布，延攬曾任基隆市政府發言人、民進黨中央黨部新聞部副主任的游本明加入選舉團隊擔任發言人。游本明表示，過去他擔任前市長林右昌幕僚，她相信童子瑋提出的城市願景，會打破市長謝國樑看似鐵板一塊的政治局勢勝選。

游本明畢業於國立台北大學企業管理碩士，曾任基隆市政府發言人、機要秘書，也曾在內政部部長辦公室擔任新聞機要，並歷任民進黨中央黨部新聞部副主任、性平部副主任。游本明長期參與政策溝通、新聞攻防與公共議題處理，將協助團隊強化市政論述、媒體溝通與城市願景的深度。

童子瑋表示，游本明曾是林右昌市長任內的重要市府幕僚，熟悉過去市政推動的細節，也深知基隆如何從停滯走向改變，也累積中央視野與新聞專業，是兼具地方經驗與中央戰力的人才，特別向賴清德黨主席、徐國勇秘書長開口借將。

游本明表示，這幾年的基隆市政讓許多市民感到失望，因為城市推動缺乏清楚願景，許多公共建設與政策溝通也背離市民的期待。過去基隆曾經有過讓人看見希望的時刻，市民也曾經相信這座城市可以變得更好。正因如此，他希望盡自己的一份力，協助童子瑋把基隆重新帶回進步軌道，找回屬於基隆人的光榮感。

游本明說，自己一路從地方市府、中央部會到黨中央的歷練，都將成為這場選戰的助力。他看見童子瑋議長對基隆的感情與熱情，不只是口號，而是長期在議會、地方服務與政策討論中累積出來的經驗值跟責任感。雖然童子瑋與林右昌政治風格不同，但兩人的共同信念，就是他們都相信基隆值得更好，更願意用專業、行動力與市政願景來改變城市，相信童子瑋會成為一位帶來希望的優質市長。