影／廢除鳥籠公投 重啟核能 民眾黨主席黃國昌質疑民進黨 在怕什麼

民眾黨主席黃國昌針對「廢除鳥籠公投」及「重啟核能」相關議題今天受訪時，他質疑民進黨到底在怕什麼，是因為害怕面對民意，才會選擇限制民眾的公投權利。

民眾黨主席黃國昌今天出席民眾黨提名新北市第6選區中和區市議員參選人陳怡君中和服務處開幕茶會，針對「廢除鳥籠公投」及「重啟核能」相關議題，他批評民主進步黨在處理公投議題時前後矛盾。

針對重啟核能公投，黃國昌指出，黨內確實有針對此議題交換意見。他重申，台灣民眾黨支持重啟核能，這是基於國際趨勢及台灣實際缺電的現狀，並非一時的權宜之計。他強調，面對能源危機，應採取正面、積極的態度推動政策，而不應停留在過去的意識形態中。

他表示，過去民進黨曾主張廢除「鳥籠公投」，支持將國家重大政策交由人民公投決定；然而如今在完全執政後，卻反而試圖讓公投審議過程變得嚴苛。他質疑民進黨是因為害怕面對民意，才會選擇限制民眾的公投權利。

黃國昌強調，民眾黨所提出的「終結行人地獄」政策，是為了回應台灣社會對於交通改革的期盼。他認為目前的交通狀況不僅沒有改善，反而有惡化趨勢，並強調政府應積極推動交通平權，確保每一位行人的道路安全。