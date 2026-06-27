永和「川友會」成立 李四川強調為價值再奮戰一次

國民黨新北市長參選人李四川今出席永和「川友會」成立大會，現場湧入數百位支持者，氣氛高昂，李四川表示，他非常感謝永和鄉親組成川友會為他加油拉票，他要表達最高敬意跟謝意，會盡所有力量為市民打拚。

今早包括立委林德福、新北市議長蔣根煌、副議長陳鴻源、國民黨新北市黨部主委黃志雄及在地議員等人均陪同李四川出席川友會，川友會還準備有包子、大蒜等物品送給李四川，預祝李四川「凍蒜」。

李四川在致詞時提及，他兒子常消遣他說都已當了三個副市長等於一點五個市長，為何還要出來選舉，但他為的就是一個價值，就像他走到永和國光路，過去是議員要他把箱涵弄好 ，原本會淹水的現在真的不會淹水，對他而言這就是人生的價值。

李四川更舉例說，他去左營高鐵小七買咖啡，員工要請他喝咖啡，他在意的不是那杯咖啡的錢，而是心中的溫暖是那杯咖啡的價值，因員工告知他去了高雄一年半時間，把員工每天上班的那條路鋪好，讓員工可快樂班安全回家，這就是讓他感到有價值。

李四川說，面對年底這場選戰他一定全力以赴，他不是要當官，是在這有生之年擁有這樣的經驗，能為社會服務付出，這是他該盡的責任及該承擔的事，期盼民眾再給他四年，讓新北走到台灣頭 ，讓新北發光。

永和面臨許多老舊房舍正待都更，李四川表示，若他當選他會檢討都更的容積，也盡全力協助永和都更案往前推進，面對極端氣候，除了要居住正義，更要居住安全。

國民黨新北市長參選人李四川今出席永和「川友會」成立大會，現場湧入數百位支持者，氣氛高昂。記者林媛玲／攝影