影／「拚出更好的中和」民眾黨陳怡君服務處開幕 黃國昌：她準備好了

台灣民眾黨提名新北市第6選區中和區市議員參選人陳怡君今天在中和民德路舉辦服務處開幕茶會，現場湧入眾多在地鄉親及支持者共襄盛舉 。民眾黨主席黃國昌表示，她準備好了，是未來能為人民發聲的優秀市議員人選。

民眾黨主席黃國昌、立委陳清龍、立委王安祥、竹北市長參選人邱臣遠、台灣民眾黨新北市黨部主委周台竹、新北市議員陳世軒、台北市議員陳宥丞等黨內上下重要黨公職今天上午也親自到場祝賀，力挺新北市中和區唯一提名參選人陳怡君，展現台灣民眾黨對這一區市議員選情的重視。

陳怡君感謝所有到場貴賓與支持者，她表示不只是黨主席、黨公職到場相挺，更有一路陪伴自己努力的志工夥伴，以及在地10多位里長與商業會先進願意出席力挺，共同見證這個重要的里程碑時刻，對她來說真的非常重要。

陳怡君談及投入公共事務的契機，分享說幾年前曾歷經腦中風，幸運康復後，對人生有了全新的體悟，認為每天都要過得有價值；所以才在今年毅然決然選擇投身公共事務，基於一股熱血、一股希望讓身邊的人事物都更好的願景，並選擇對她來說落地生根、最有感情的新故鄉中和。

陳怡君表示，自加入台灣民眾黨志工團隊後，參與立法委員及總統大選，隨後投入新北市黨部、投入市議員陳世軒服務團隊學習地方服務，再加入立委黃國昌團隊回到中和深耕。每一步都讓她更加確信，要繼續努力幫助需要幫助的人，解決真正要解決的問題，就算是再艱難的路，也要秉持初心堅持走下去。

黃國昌十分肯定陳怡君從一位政治素人，能夠讓在地10多位里長出席力挺，是非常不容易的，也回憶去年4月，陳怡君擔任他的中永和區服務處主任時，就勇敢的告訴他希望可以在今年市議員選戰代表民眾黨出戰，努力在中和拚下一席議員。

黃國昌說，看陳怡君一路走來，從地方服務處主任成長為獨當一面的參選人，更從今天的開幕茶會確信陳怡君已經準備好要為中和市民服務了，也喊話希望中和的鄉親能夠大力支持陳怡君。

黃國昌強調，陳怡君具備清晰的論述能力與實事求是的精神，在選戰中展現出敢言、敢衝且願意為民眾福祉抗衡不公的特質，是未來能為人民發聲的優秀人選。

陳怡君說，服務處的開幕不僅是提供支持者一個溫馨的據點，更是象徵陳怡君要打贏年底選戰、進入市議會造福中和地方的決心。

活動最後，黃國昌主席偕同陳怡君共同完成中和地圖的最後一塊拼圖，象徵陳怡君深耕中和的版圖正式完整、地方服務將邁向新的里程碑，她也會帶著大家的期待與祝福，拚戰年底的選舉，努力打造更幸福、更宜居的中和。

民眾黨提名新北市第6選區市議員參選人陳怡君中和服務處今天開幕，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠北上聲援。記者王長鼎／攝影

民眾黨提名新北市第6選區市議員參選人陳怡君中和服務處今天開幕，民眾黨新北市議員陳世軒今到場聲援。記者王長鼎／攝影