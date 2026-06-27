內湖暴雨挨批治水破功 李四川親解面對災害工程技術有其極限

近日台北內湖淹水遭民眾罵翻，曾任北市副市長的國民黨新北市長參選人李四川挨批治水破功，今出席永和「川友會」成立大會時受訪表示，當時內湖最高時雨量是 100.5毫米，且連續下3小時，現在面對極端氣候，3天雨量3個小時下完，所有工程設計絕對有它的上限，容受力已超過原先工程設計，北市府也希望能透過這次經驗做精進。

李四川在川友會致詞時多次強調，治水是長久的事，現在面對極端氣候，工程再這怎做都無法應付瞬間暴雨的考驗，我們談韌性城市就是面對災害時能夠接受並且做到減災。

李四川表示，有人說他治水破功，但他要報告的是每件事到最後也都會破功，就如同這次委內瑞拉地震，若房屋設計是耐震力5級，面對地震7級就絕對會倒掉，人類必須接受天然的災害，工程技術畢竟有其極限，要做到無論如何都不會發生災害實在太困難。

李四川更說，這次內湖水災面對短時間強降雨，就算水溝如何做得再大也無法改變，就如同一個人只能舉50公斤，突然要舉100公斤根本就不可能，我們要做的是接受它，再思考用甚麼方法讓災害不再擴大。

李四川更自爆昨天他打給北市府水利局官員想表達鼓勵，對方告知現在被罵得很慘，沒人願意當公務員，他告訴對方說沒有關係，他當公務員四十多年被罵了四十多年，但人生的態度就是做事有良心能扛責任，也希望民眾對天然災害能夠抱持樂觀與嚴肅的態度，面對自然災害無法防止，只能盡力減災。