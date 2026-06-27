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游盈隆稱公投綁大選必然趨勢 王義川批：史上最差中選會主委

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王義川。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王義川。圖／聯合報系資料照片

在野黨盼透過公投綁大選拉高投票率，國民黨立院黨團昨天在立法院會提出「反廢死」公投，民眾黨立院黨團也提出「交通罰鍰全數投入交通建設」公投提案，二案均逕付二讀交付協商；中選會主委游盈隆說，「公投綁大選」已成必然趨勢，年底選務將更加艱鉅， 一番言論引發民進黨立委王義川批評，游盈隆是史上最差中選會主委。

2026九合一選舉

游盈隆昨表示，年底將舉行的地方公職人員選舉，加上極可能合併至少一項公投案，選務作業繁複極具挑戰，全體同仁務須秉持中央與地方一體的精神，以「零差錯」為最高原則，全力辦好這場民主選舉；他期勉全體選務同仁，面對社會、政黨及候選人的高度期待，必須牢記「超然、公正、中立、客觀、專業」的10字核心原則。

王義川在社群媒體批評，這種中選會主委？還幫民眾黨公投案說成「趨勢」，都還沒審，都還沒在立法院討論，「你就認定是趨勢？史上最差就是你。」

2026九合一選舉 王義川 公投 游盈隆

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