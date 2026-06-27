淹水救助上限2萬元20年沒調 北市議員參選人陳冠安：有調整空間

因應港湖水災復原，在地立委、同時也是輪值召委的李彥秀，安排立法院財政委員會於下同一考察。國民黨北市港湖市議員參選人陳冠安表示，目前住戶淹水救助最高上限為每戶2萬元，2005年制定至今，有調整空間。

另外，民進黨台北市長參選人沈伯洋批評李彥秀，並稱後續補助是地方政府的責任，如果跟中央有關，這兩天也已經去詢問中央相關補助要怎麼進行，不用等到禮拜一排考察。

陳冠安說，沈伯洋這兩年立法委員是白當了，自己不做立委該做的事，還要阻止李彥秀做立委該做的事？立委為選區爭取災後復原、推進重建，到底何錯之有？

陳冠安指出，如果沈伯洋真的認為李彥秀安排考察有錯，同樣安排在下週一，由綠委邱志偉安排經濟委員會前往屏東考察農損災情，又該如何解釋？

他說，同樣都是立委安排考察，同樣都是協助地方爭取中央資源，為什麼民進黨立委做就可以，國民黨立委做就是不必要？這種雙標，未免太過惡心。

陳冠安也指出，沈伯洋談災後補助，卻連最基本的法規都沒有搞清楚。依據水災災害救助種類及標準第7條，住戶淹水救助是由地方政府辦理發放。既然法規已有明確規定，沈伯洋卻要去問中央補助怎麼進行，是連最基礎的Google法規都不會嗎？

他說，補助發放雖然是地方權責，但規範補助上限的「水災災害救助種類及標準」卻是經濟部的法規。

陳冠安表示，目前住戶淹水救助最高上限為每戶2萬元。這幾天，港湖許多災民就表達2萬元補助跟這次實際災損相比，杯水車薪。這項標準制定於2005年，至今已超過20年，期間物價、修繕成本、家電價格都已大幅上漲。