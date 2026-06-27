新北軌道建設蓬勃發展 侯友宜盼交棒李四川續推動

國民黨新北市長參選人李四川昨晚與新北市長侯友宜同台出席國際獅子會300B1區總監交接暨副總監、理監事、區職員宣誓就職典禮。侯友宜致詞提到新北市捷運軌道建設正蓬勃發展，期許李四川接棒後能延續推動，李四川也說當選後將全力以赴，以交通帶動產業發展、帶給年輕人更多更好就業機會。

侯友宜表示，捷運三鶯線即將營運，明年捷運萬大線也將通車，代表他任內已完成4條捷運路線通車，明年再增加1條，共計5條，相信李四川接棒之後將延續推動7線軌道建設，2030年讓新北市捷運路網達180公里，規模可望比肩東京、首爾等國際大城市，交棒給李四川，一定可以讓新北市的發展一棒接一棒持續推進。

李四川說，感謝侯市長支持與肯定，他一定會把這一棒接好，秉持侯市長踏實做事、不分顏色的施政理念，持續推動各項市政建設，讓新北市持續進步、越來越好。

隨後李四川也出席國際獅子會300B2區光明會會長交接暨新任理監事、職員宣誓就職典禮暨與大韓民國仁川新明獅子會結盟34周年慶典，受到熱烈歡迎，他 致詞感謝獅子會長期深耕地方、熱心公益，與新北市政府攜手推動各項公共服務，無論是關懷弱勢、投入社會公益等，都展現高度的社會責任與奉獻精神，成為市府推動市政的重要夥伴，當選後他也會攜手民間力量持續為新北市打拚。

國民黨新北市長參選人李四川（右二）昨晚出席國際獅子會300B2區光明會會長交接暨新任理監事、職員宣誓就職典禮暨與大韓民國仁川新明獅子會結盟34周年慶典活動，與現場獅友熱情互動合影。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川（左）昨晚出席國際獅子會300B2區光明會會長交接暨新任理監事、職員宣誓就職典禮暨與大韓民國仁川新明獅子會結盟34周年慶典活動，與現場獅友熱情互動合影。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川（左二）昨晚出席國際獅子會300B1區總監交接暨副總監、理監事、區職員宣誓就職典禮，受到現場獅友們熱烈歡迎。圖／李四川競辦提供