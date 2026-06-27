【專家之眼】代理應有期限 同意權才能落實

近來社會再度討論政務首長長期代理問題，也引發代理制度是否應法制化的聲音。這不只是人事安排的技術問題，更涉及憲政秩序、權力分立、民主課責，以及國會監督能否有效落實的重要課題。

政府設官任職，目的在於選賢與能，透過提名與同意機制，讓最適任的人才投入國家治理。尤其對於具有高度政治性的重要職務，依法須經立法院同意，其目的並非增加行政程序，而是透過民意代表行使監督權，使重要公職具備民主正當性與社會信賴，同時兼顧行政效率與權力制衡。

因此，當立法院已否決某位被提名人選，行政機關若再以代理方式由同一人或性質相近的人選長期執行職務，實質上便可能形成變相任用，使人事同意權流於形式，也削弱國會監督功能。若代理沒有合理期限，更可能成為規避同意權的漏洞，背離提名與同意機制原有的憲政設計。

代理原本只是職務出缺時的過渡安排，目的在避免政務停擺，維持行政運作。無論政府或民間組織，代理都應屬暫時措施，本質上具有過渡性、救急性，正式任命才是常態。若代理成為長期甚至無限期的安排，例外反而取代常態，不僅失去代理存在的意義，也容易使正式任命機制遭到弱化。

近期社會關注的檢察總長職務，即屬依法須經立法院同意的重要公職，但被提名人徐錫祥未獲立法院同意，卻仍以代理方式執行職務，引發外界對人事同意權是否遭到架空的討論。個案或有其特殊背景，但也凸顯現行法制對代理期限及適用範圍欠缺明確規範，一旦長期代理成為慣例，便可能逐步取代正式任命，使提名與同意機制失去應有功能。

從行政治理角度觀察，長期代理亦未必有利施政。代理者因任期未定，隨時可能更動，難免產生「五日京兆」心態，對重大改革、人事布局或長期政策較難積極推動，也不利組織士氣與行政穩定；對外則容易引發社會質疑政府是否缺乏提出適任人選的決心。

因此，建立代理制度的法律規範，明定代理期限及適用範圍，確有必要。期限的目的並非限制行政權，而是促使行政機關儘速完成提名程序，使正式任命回歸常態，避免代理制度淪為規避國會行使同意權的手段。

然而，比法制更重要的，是行政與立法之間的政治溝通。行政部門應秉持選賢與能原則，提出兼具專業能力、廉潔操守及社會信賴的人選，並主動與朝野政黨充分協商，廣泛聽取各界意見，必要時亦可納入在野黨推薦的優秀人才。民主政治不是任用自己最屬意的人，而是尋求最能獲得社會信任與國會支持的人選，同意權正是協助國家篩選適任人才的重要憲政機制。

行政權與立法權並非彼此對立，而是在憲政架構下相互制衡、共同為人民把關。唯有回歸提名與同意制度的本旨，以誠意協商、依法完成正式任命，才能兼顧行政效率、民主監督與政治正當性。期待未來透過代理制度法制化，明定代理期限及相關規範，使代理真正回歸過渡安排，避免長期代理侵蝕人事同意權，維護人民對政府用人的信賴，這才是政府設官任職之道，也是民主政治永續發展的重要基石。