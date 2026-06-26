回擊蔣萬安瞬間強降雨一說 沈伯洋：側溝排水有問題、補助不夠

民進黨北市長參選人沈伯洋今晚到木柵農會參加綠竹筍饗宴，受訪時聚焦在內湖、南港積淹水議題。他說，下午有和在地議員到內湖災區捲袖協助清理，由於一樓很多店家都泡水，在這樣狀況下補助無法支應民眾財損，像是家電、床墊、汽機車等，這些損害僅有一萬元補助不夠，希望市府能苦民所苦，希望能爭取更多補助。

他說，借鏡花蓮馬太鞍溪洪災，消毒問題也相當重要，今天注意到許多東西沖到防火巷內，若不趕緊清淤、清理，容易滋生病媒蚊外，下次大雨來臨時可能再度積淹水。

媒體問到，蔣萬安強調災情是瞬間暴雨造成，認為沈伯洋批評要本於事實。他回應，第一個是測量標準看起來不一致，第二則是如同簡舒培議員所說，排水有明顯倒灌狀況，可見側溝、排水有所問題，如今民眾也不會想聽市府有做得多好，而是想理解發生原因。

沈伯洋說，尤其汛期即將來襲，接下來如果防洪不能預警，恐會出現第二次損失。

另外有關立委李彥秀將下周一邀集中央部會考察內湖排水。沈伯洋認為，確實整個倒灌、有沒有做預警機制，事後有沒有消毒宣導、每戶盤點，後續等補助，都是在地方政府上，如果和中央有關，這兩天已在詢問相關補助怎麼進行。

他認為，這兩天都有和中央詢問補助，這些不用等到禮拜一才安排，「李彥秀是立委啊，這幾天應該就可以來做相關解決方案，現在要關注是市府第一線怎麼預防。