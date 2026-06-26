首都之戰升溫！蔣萬安、沈伯洋同台握手致意 藍綠人馬短暫交會

台北市木柵農會今席開85桌的綠竹筍饗宴，台北市長蔣萬安與民進黨北市長參選人沈伯洋受邀，蔣萬安致詞時也向鄉親請託今年底繼續支持。先到場的蔣在晚間7時25分離場時，與沈擦肩並握手喊加油，這也是沈被徵召參選後，兩人首度同台。

沈伯洋今年5月13日被民進黨徵召參選台北市長，4月25日曾與蔣萬安同框出席台北母娘文化季，兩人今晚相遇，沈伯洋向蔣萬安打了招呼喊道「Hello！Hello！」並伸出手握向蔣萬安，蔣萬安也回應「加油！」，藍綠人馬擦肩而過，短暫相會。

蔣萬安今致詞表示，綠竹筍有綠寶石之稱，如果台東鳳梨釋迦是水果界的台積電，那木柵綠竹筍是竹筍界的輝達，口感像是水梨多汁，且市府也有舉辦北市綠竹筍評鑑賽，包含外觀、色澤、肉質及甜度，第一名都由木柵包辦。

蔣萬安說，對於文山區滿滿深厚情感，自己是政治大學畢業，在政大遇到老婆，如果沒有文山區就不會有現在三寶，尤其近年捷運最困難發包的南環段已全線動工等，讓文山區翻轉以往交通沙漠的印象，持續努力，繼續推動發揚在地特色。

最後，蔣萬安更用台語表示，「今年底拜託各位鄉親父老，繼續給我支持、鼓勵，給我機會繼續替大家打拚，這樣好不好！」也請鄉親繼續支持台上每一位優秀議員，拜託大家。