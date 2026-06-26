影／蔣萬安：瞬間暴雨超過台北降雨容受力 筍宴巧遇沈伯洋

2026年木柵綠竹筍饗宴晚上7點在木柵區農會糧倉盛大登場，筍餐每桌7500元開放預約，席開95桌。木柵綠竹筍饗宴固定於盛產季的六月舉辦千人流水席，以素有「牛角筍」美名的當季木柵的綠竹筍，打造出十道創意料理。

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋先後抵達會場。沈伯洋抵達時，蔣萬安正要離開，兩人在出入口處短暫的握手寒暄便離開。

會前蔣萬安對於豪雨的農產是有預警？應該要啟動 AI 防洪？蔣萬安表示，水利處已經很具體清楚地說明，這一次內湖的積水最主要就是瞬間的暴雨，超過台北整體的的降雨容受力。

蔣萬安進一步表示，當看到當雨勢趨緩，整個排水消退非常快，這表示整個排水有正常運作。同時，環保局這些清疏跟巡檢都有在做。另一方面，持續地提升整個承載的容受力，同時提升整個城市的韌性。

台北市長蔣萬安（左）與民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）先後抵達「2026年木柵綠竹筍饗宴」會場。兩人在出入口處短暫的握手寒暄便離開。記者黃義書／攝影