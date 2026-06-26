何欣純為無人機條例向江啟臣「鞠躬拜託」他轟：為選舉惺惺作態!

行政院日前提出2100億元「國防自主無人載具採購特別條例」草案送立法院審議，民進黨立委、台中市長參選人何欣純，今在立法院拿著手牌向主持會議的副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣「鞠躬拜託」。對此，國民黨議員詹為元批評，不要為了選舉，惺惺作態。

詹為元曾是立委助理，他指出，立法院一直都是黨團自主，國民黨如此，民進黨也是如此。這次案子的暫擱，也是國民黨與民眾黨黨團的共識，「拜託江啟臣副院長可以怎樣改變結果？」還是只是故意這樣做，假惺惺的拜託，然後回選區再倒打一把江啟臣不幫忙？

他說，國民黨就是要提出自己無人機的版本，所以是希望當版本出來之後與行政院的版本一起併案審查，才不會出現前後案子因時間先後，導致法案內容的矛盾又或者是無效的溝通成本。這一點何欣純委員當了這麼多屆的立法委員，應該是非常清楚的，但為什麼選舉一到，自己就變成不懂議事規則的人呢？

詹為元表示，何欣純委員過去，也沒有提案支持過無人機產業。結果一樣選舉到了，突然成為捍衛無人機產業的大將。我想何欣純委員搞錯了對象，真的要照顧台中的精密機械產業鏈，那應該要回過去鞠躬拜託賴清德總統與卓榮泰院長，多規畫一些預算在台中。

詹為元表示，江啟臣之前就講過，行政院規劃這些重大戰略產業時，不論是核心研發、政策資源和龐大預算，都沒有放在台中。442億發展無人機的預算、200億預算發展機器人產業，沒有一項在台中。但是全世界最完整的精密機械產業鍊，就在台中。所以，何欣純在幫民進黨與自己選情的時候可以這麼認真，那幫台中產業的時候可不可以也認真一點？