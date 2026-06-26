台中北屯邱于珊民調高被勸退有隱情？苦主突現身…柯文哲：一定有誤會

民眾黨前主席柯文哲今到台中輔選，對於同黨台中市北屯區議員參選人邱于珊日前怒控自己初選高民調卻遭黨部勸退一事，直呼「一定有誤會、不太可能」，並說晚上要召開幹部關門會議討論；苦主邱于珊突然現身，站在柯文哲身旁緊盯，至於是否要陳情？邱以「不是在自己選區」為由，低調婉拒回應。

邱于珊近日槓上黨中央、地方黨部，強調民調結果由她勝出，且具有明顯領先優勢，但卻遭陳清龍親自出面勸退，黨中央有意徵召民調落敗的吳皇昇參選，地方也盛傳要用中央黨部副秘書長職位作為交換條件，讓邱于珊完全不能接受，直喊要選到底。

柯文哲今天上午9時10分，冒雨陪同民眾黨台中市議員參選人許書豪及競選團隊，到太平區中山市場掃街拜票，他還親授街頭掃街選戰策略。

柯文哲掃街前受訪時表示，他沒有參與過程，所以不知道細節，但就常理判斷，在溝通上一定有什麼誤會，不太可能用副秘書長去換議員，不過「黨部的事要黨主席、秘書長跟發言人講的才算數」。

邱于珊在柯文哲受訪過程中，穿著雨衣突然現身，並且站在柯文哲身旁與後方緊盯。

柯文哲強調，提名後黨中央會定期做民調，然後找參選人一起檢討弱點，「這個在溝通上有什麼誤會啦。」民眾黨在2026選舉採取戰略保守的提名方式，每個選區只提名一人，所以在輔選策略上就比較簡單，「就不要想東想西了，就是集中資源在提名的候選人上。」