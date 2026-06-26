彰化縣長王惠美嚴守行政中立 藍營縣長參選人魏平政「尊王」認同

國民黨彰化縣長參選人魏平政今接受中廣「千秋萬事」專訪，強調自己的競選團體已經形成，8月將舉辦首場造勢活動，黨中央不可能做出地方傳言陣前換將的事，他也自認是最適合接替縣長王惠美延續縣政的人，最後王惠美一定會站出來為他助選。

中廣「千秋萬事」節目主持人王淺秋提出近日彰化縣傳出陣前換將「白露說」、賴清德總統昨在集集支線全線復駛中談到台灣農產品不必銷往中國大陸、昨今兩天豪大雨淹水釀災、縣長王惠美迄今嚴守行政中立等問題。

魏平政回答說，不便對別人行動置喙，只因自己起步較慢被解讀為落後，傳出彰化縣將重演30年前國民黨臨時換將讓前縣阮剛猛參選的狀況，可是黨中央徵召他迄今，一直與他保持密切聯繫，例如組發會主委李哲華、國民黨智庫都協助他打選戰，他預定8月初舉辦大型造勢活動，同月發表縣政白皮書，一步步按照既定計畫進行選舉，何來黨中央換將？

魏平政又說，淹水就是內陸水太多一時流不出去，外水（雨水）不停下來，若做好內水渲洩建設，待大雨稍停即可在最短時間內排出積水、雨水，彰化縣昨天積水很快消退，就是平日建設做得好。

對於賴總統和中央官員指稱台灣農產品不必銷往中國大陸，可銷往美、加、歐洲等國家賣出更好價錢；魏平政表示，能賣到更高價錢當然是好事，但要考慮運輸、檢疫、保存、外語能力等情況，這些都不是一般農民能承擔，中國大陸是最近、最方便的外銷地點，政府不願單一市場，但也不必廢除中國大陸這個理想地點。

到目前為止縣長王惠美都沒公開為魏平政助選，魏平政認為王惠美希望不要有太多干擾推動縣政的狀況，所以他出席縣政府活動，不能穿競選背心，他覺得縣長嚴守行政中立是對的，而且觀察到前任縣長是同黨同志做得好，對同黨參選人絕對是加分，他相信王惠美就是他最好後盾，必要時王惠美以從政黨員、同黨同志的立場一定會幫他助選。

魏平政又說，他是最能延續王惠美縣政的人，例如台中綠捷延伸彰化，對手陳素月不認同甚至對手陣營看笑話，可是他看過規畫路線，認為是可行的，如果他當選縣長一定做下去；此外，一鄉鎮市一日照、彰化交流道解編後的新縣政中心、大巨蛋，還有台積電要來彰化縣中科二林園區設封測廠，這些他都會延續推動。

魏平政表示，什麼縣政才是好的？他認為對人民生計有用就是好縣政，所以補助政策要做下去，他若當選還要推出國中小學0元瓿學方案、全額補助書籍學雜費，另補助婦女凍卵、提高老農津貼、串連中、投、雲等相鄰縣市擴大彰化縣長青旅遊卡適用範圍、成立彰化縣棒球隊促進相關產業發展。