政院版無人機條例藍白暫緩列案 何欣純向江啟臣鞠躬拜託

行政院日前提出預算規模達2100億元的「國防自主無人載具採購特別條例」草案，規畫以五年上限2100億元經費規模，逐年籌購濱海監偵、攻擊型無人機及小型自殺無人艇合計約21萬架，希望達到無人載具在地供應、自主產製、自主維修目標。

今天在立法院會處理報告事項時，藍白提議此案暫緩列案，並挾人數優勢表決通過，民進黨立委則高舉「無視中共灰色侵擾」、「扼殺台灣國防產業發展」、「藍白聯手阻擋無人戴具採購特別條例」等手牌抗議，民進黨立委同時也是台中市長參選人的何欣純，特別拿著手牌轉向主席台前，向也要參選台中市長正在主持會議的副院長江啟臣鞠躬拜託，要求他「不要擋無人機」、「支持台中的無人機產業」等，江啟臣則繼續主持院會表決，對此無動於衷。

行政院日前提出預算規模達2100億元的「國防自主無人載具採購特別條例」草案送立法院審議，藍白表決通過此案暫緩列案。民進黨立委則高舉「無視中共灰色侵擾」、「扼殺台灣國防產業發展」、「藍白聯手阻擋無人戴具採購特別條例」等手牌抗議。記者許正宏／攝影