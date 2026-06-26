影／點名「新竹藍白合」 柯文哲：徐欣瑩+吳旭智不利凝聚非綠選票

2026大選在即，民眾黨前主席柯文哲今被問及「新竹藍白合」時說，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方會吃掉很多藍白選票，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩若搭配同黨竹北市長參選人吳旭智，會嚴重衝擊徐的選情，若徐欣瑩加民眾黨竹北市長參選人邱臣遠，會比較容易凝聚非綠選票。

柯文哲今天上午9時10分，冒雨陪同民眾黨台中市議員參選人許書豪及競選團隊，到太平區中山市場掃街拜票，他還親授街頭掃街選戰策略。

柯文哲在受訪時指出，理性、務實、科學。如果民眾黨的高層都看過數字，他猜測國民黨高層也看過數字，鄭朝方沒有那麼「綠」。看過鄭朝方的得票，他的光譜蠻寬的，鄭吃掉相當多藍營跟白營的票。從數據上分析，如果讓鄭朝方和徐欣瑩一對一對決，勝負難卜。

柯文哲指出，如果徐欣瑩搭配吳旭智，會很明顯嚴重衝擊徐欣瑩的選情，看數據都是知道。如果是徐欣瑩加邱臣遠，非綠的陣營會比較容易凝聚，這也是選票考量，但理智是這樣想。實際情況怎麼處理，那就要雙方高層去傷腦筋。

民眾黨前主席柯文哲（左一）今冒雨陪同黨台中市議員參選人許書豪（中）到太平區中山市場掃街拜票。記者趙容萱／攝影