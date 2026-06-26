快訊

委內瑞拉強震給出警訊：這種建物很致命！台灣921地震也是前車之鑑

委內瑞拉「極淺層雙震」已235死，政府面臨災情與通膨多重危機

三鶯線通車小確幸來了！6月30日起「免費搭乘」2個月

影／點名「新竹藍白合」 柯文哲：徐欣瑩+吳旭智不利凝聚非綠選票

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左二）今冒雨陪同黨台中市議員參選人許書豪（左一）到太平區中山市場掃街拜票。記者趙容萱／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左二）今冒雨陪同黨台中市議員參選人許書豪（左一）到太平區中山市場掃街拜票。記者趙容萱／攝影

2026大選在即，民眾黨前主席柯文哲今被問及「新竹藍白合」時說，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方會吃掉很多藍白選票，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩若搭配同黨竹北市長參選人吳旭智，會嚴重衝擊徐的選情，若徐欣瑩加民眾黨竹北市長參選人邱臣遠，會比較容易凝聚非綠選票。

2026九合一選舉

柯文哲今天上午9時10分，冒雨陪同民眾黨台中市議員參選人許書豪及競選團隊，到太平區中山市場掃街拜票，他還親授街頭掃街選戰策略。

柯文哲在受訪時指出，理性、務實、科學。如果民眾黨的高層都看過數字，他猜測國民黨高層也看過數字，鄭朝方沒有那麼「綠」。看過鄭朝方的得票，他的光譜蠻寬的，鄭吃掉相當多藍營跟白營的票。從數據上分析，如果讓鄭朝方和徐欣瑩一對一對決，勝負難卜。

柯文哲指出，如果徐欣瑩搭配吳旭智，會很明顯嚴重衝擊徐欣瑩的選情，看數據都是知道。如果是徐欣瑩加邱臣遠，非綠的陣營會比較容易凝聚，這也是選票考量，但理智是這樣想。實際情況怎麼處理，那就要雙方高層去傷腦筋。

民眾黨前主席柯文哲（左一）今冒雨陪同黨台中市議員參選人許書豪（中）到太平區中山市場掃街拜票。記者趙容萱／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左一）今冒雨陪同黨台中市議員參選人許書豪（中）到太平區中山市場掃街拜票。記者趙容萱／攝影

民眾黨前主席柯文哲受訪。記者趙容萱／攝影
民眾黨前主席柯文哲受訪。記者趙容萱／攝影

徐欣瑩 柯文哲 吳旭智 2026九合一選舉

延伸閱讀

影／2026決戰新北高雄「藍綠主席保衛戰」 柯文哲：輸了位置坐不穩

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

【重磅快評】蘇巧慧被寶博士比下去 持續送分李四川了

柯呈枋換頭貼「心中已有方向」 藍彰化縣長再掀換將「白露說」

相關新聞

內湖、南港淹水成災 沈伯洋：負責任政府該這麼做

受米克拉颱風外圍環流及西南風豪雨影響，台北市內湖、南港地區昨出現積淹水災情。民進黨北市長參選人沈伯洋今表示，事前預防和事後處理都非常重要，事前預防要盤點淹水熱點並讓民眾知道，事後處理包含抽水機具調度、消毒觀念宣導等，負責任的政府應該要告訴市民淹水問題根源、解決時程。

台南接近凌晨才宣布停班停課 黃偉哲：要向市民說抱歉

台南市昨天深夜宣布停班停課、引發市民不滿不便。市長黃偉哲今天視察仁德抽水站時表示向市民致歉。

柯呈枋換頭貼「心中已有方向」 藍彰化縣長再掀換將「白露說」

國民黨已提名前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，但迄今選情迄未見起色，政壇還傳出「白露說」，可能臨陣換人，但魏平政及縣黨部主委蕭景田均強烈否認，不過，爭取提名失利的縣府參議柯呈枋昨天臉書更換頭貼，提到「抬頭看向遠方，不是因為遙不可及，而是因為心中早已有了方向」，給人想像空間。

蘇巧慧與淡水水上救生協會交流 承諾提高經費補助

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天與淡水水上救生協會座談，承諾若當選市長將會提高對防災、救護、救援、救生等相關民間團體的訓練與器材更新補助，更要簡化經費申請行政流程，讓政府做協會志工後盾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。