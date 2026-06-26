內湖、南港淹水成災 沈伯洋：負責任政府該這麼做

受米克拉颱風外圍環流及西南風豪雨影響，台北市內湖、南港地區昨出現積淹水災情。民進黨北市長參選人沈伯洋今表示，事前預防和事後處理都非常重要，事前預防要盤點淹水熱點並讓民眾知道，事後處理包含抽水機具調度、消毒觀念宣導等，負責任的政府應該要告訴市民淹水問題根源、解決時程。

沈伯洋指出，台北市府稱已導入人工智慧建構智慧防災體系，就應充分運用相關技術，讓民眾知道有淹水風險，進而讓居民可以先行因應，隨著汛期到來，暑假也有可能生成颱風，務須注意。

他說，昨日在積水現場發現，事後處理也出現問題，例如居民借用抽水機具遇到困難，且許多民眾清理時只有穿著拖鞋，但積淹水環境容易滋生細菌，若清理過程中身上有傷口恐導致感染，凸顯市府對於消毒觀念的宣導仍顯不足。

另外，台北市府認為本次淹水災情是因為時雨量過大，超過降雨容受力。沈伯洋說，時雨量判定標準應一致，但目前不同機構卻有不同數據，且內湖過往也有遇過時雨量過大的情形，但有些區域之前沒有淹水這次卻有，也應儘速盤點並解決。

沈伯洋強調，負責任的政府應該要告訴大家問題根源、解決時程，居民不想聽到「現在沒有辦法」，而是想了解住處到底有沒有風險，若有又該如何因應。

沈伯洋也說，目前北市府針對淹水達100公分以上災情每戶核發2萬元，但實際和居民的損失仍有落差，接下來要盡力協助民眾，爭取提升災損補助。

此外，北市教育局指導、東湖國小主辦的東湖盃田徑邀請賽，即使現場大雨，仍照常舉辦比賽包含2000公尺競走項目，沈伯洋回覆，昨日清晨就已經暴雨，仍希望以孩童安全為第一考量。