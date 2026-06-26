柯呈枋換頭貼「心中已有方向」 藍彰化縣長再掀換將「白露說」

國民黨已提名前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，但迄今選情迄未見起色，政壇還傳出「白露說」，可能臨陣換人，但魏平政及縣黨部主委蕭景田均強烈否認，不過，爭取提名失利的縣府參議柯呈枋昨天臉書更換頭貼，提到「抬頭看向遠方，不是因為遙不可及，而是因為心中早已有了方向」，給人想像空間。

國民黨共有立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章及縣府參議柯呈枋爭取彰化縣長提名，但國民黨最後卻徵召考紀會前主委、律師魏平政參選，迄今約一個月，選情仍未起色，在地方傳聞會陣前換將之際，洪榮章及柯呈枋則繼續跑行程。

柯呈枋昨晚更換臉書頭貼，眼睛向往凝視，提到「有時候，抬頭看向遠方，不是因為遙不可及，而是因為心中早已有了方向」。也引起揣測他會不會步彰化市前市長邱建富退黨表態參選。

柯呈枋今天說，更換新的臉書頭貼，希望透過「看好未來」的新形象，和縣府團隊一起努力，也與鄉親攜手持續向前。最近外界有不少傳聞、耳語，甚至提起一些過去流傳的故事，他始終相信，政治終究要回到民意，回到一步一腳印的努力。至於未來，他一直相信，每件事都有它的節奏，也有屬於它的時機。時間到了，答案自然會揭曉；至於洪榮章則表示「順其自然」。

地方政壇近來出現所謂「白露說」，源自前縣長阮剛猛的政治傳奇，當年阮剛猛尚為法官時，即有志於選縣長，積極在基層經營，但國民黨卻提名當時的議長謝式穀參選縣長。不過，篤信命理的阮剛猛，曾有「高人」預言，縣長選局會在節氣「白露」（國曆的9月7日至9日之間）後改變，果真謝式穀在白露過後宣布退選，阮剛猛順勢獲得提名並成功當選。

對於此次縣長再傳「白露說」陣前換將說法， 蕭平政否認這個說法，還強調依節奏跑行程及選戰部署；縣黨部主委蕭景田否認相關傳聞，強調國民黨絕無臨陣換將可能，否則「國民黨可以熄燈了」，他懷疑可能其他有意參選或對手放出的消息，藉以分化或削弱藍營的團體與意志。

蕭景田認為，現在雖然陳素月的支持及看好度比較高，但到九月中旬，魏平政的選情就會往上走。