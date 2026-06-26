蘇巧慧與淡水水上救生協會交流 承諾提高經費補助

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天與淡水水上救生協會座談，承諾若當選市長將會提高對防災、救護、救援、救生等相關民間團體的訓練與器材更新補助，更要簡化經費申請行政流程，讓政府做協會志工後盾。

這場座談由新北市議員鄭宇恩陪同，淡水水上救生協會創會會長張忠鉾、現任會長洪秋藤、以及協會成員參加。蘇巧慧除了感謝志工長期守護水上安全，並指出，新北市的海岸線有145公里、28座漁港，是全台最具潛力的海洋教育、遊憩基地，因此她提出「新皇冠海岸」觀光計畫，透過漁港碼頭總體檢、建設路廊、打造全運具友善路網串連沿海資源活化場館，要讓沿海8個區域被世界看見。

若要全面發展海岸觀光，打造安全親海環境就是關鍵，因此協助執行防災、救護、救援的民間團體就是關鍵角色。若她擔任市長要提高相關民間團體的經費補助，以便更新設備提升執勤效率、保障志工安全，還要創建「簡政便民」流程，讓申請補助更快速、更有彈性。

另一方面，昨天淡水地區因強降雨造成多處災情，蘇巧慧亦與鄭宇恩前往3個地點查看，其中新生街、文化路口的排水管道需拓寬、道路鋪面需修復，鄭宇恩團隊已向相關單位確認施工期程。

蘇巧慧強調會和議員一同追蹤進度，且極端氣候強降雨頻率增加，未來若當選市長，不僅要增加日常排水系統維護及清淤頻率，更要檢討現行排水設施的容量、更新老舊設備，針對易淹水區域要持續建設滯洪池等防洪設施，減少淹水災情。