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豪雨狂炸南台灣！高雄市、台南市、屏東縣26日全縣市停班停課

快訊／預報仍有「顯著」雨勢 台南市府緊急宣布「26日全市停班停課」

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童子瑋拋公車捷運化 基市府：近年持續精進公共運輸品質

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋在黃暐瀚電視節目「下班瀚你聊」，提出交通願景。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋在黃暐瀚電視節目「下班瀚你聊」，提出交通願景。圖／童子瑋辦公室提供

基隆交通轉乘不便，民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋昨表示，基隆長期面臨公共運輸路網破碎、拖班嚴重及轉乘不便等問題，未來擔任市長會比照台南推動「公車捷運化」，打造完整公車路網系統，改善市公車目前受市民詬病的情況。

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基隆市府副發言人吳禹辰表示，市府持續推動公共運輸服務改善，近年已陸續採購電動公車投入營運，並推動公車路網優化、智慧站牌建置及候車環境改善，未來將持續精進公共運輸服務及交通建設，提升運輸品質，回應市民期待。

童子瑋表示，台南市自從二○一三年推動「捷運化公共運輸系統」後，配合市政交通需求逐步建構幹支線公車、小黃公車及公共自行車，提供民眾完善便捷的公共運輸服務，透過公車路線整併、轉運站建設、票證整合、智慧站牌及公車優先號誌等措施，讓行政區的公車涵蓋率達到九成以上。

童子瑋說，未來若當上市長，不僅會全面汰換市公車，更要全面推動公車捷運化，借鏡台南成功經驗，重新檢討路線配置，他有能力結合中央與地方資源，讓基隆可持續進步，獲得最多建設及資源，找回基隆光榮感，讓基隆人看見希望與未來。

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