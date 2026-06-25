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搶功勞？三鶯線營運爭議 川辦揪蘇陣營1點：反而證實蘇巧慧最會收割

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
交通部正式核准捷運三鶯線營運，民進黨新北市長參選人蘇巧慧搶先公布消息，引發藍營質疑行政不中立及收割政績。記者張策／攝影
交通部正式核准捷運三鶯線營運，民進黨新北市長參選人蘇巧慧搶先公布消息，引發藍營質疑行政不中立及收割政績。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧前天率先公布交通部核准三鶯線通車，蘇的子弟兵市議員彭一書表示，不分藍綠民代都有收到交通部核准三鶯線營運公文。李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，蘇陣營急著幫蘇巧慧撕掉搶功勞標籤，卻反而證明是蘇巧慧急著跳出來發文搶功勞，蘇巧慧子弟兵再次上演提油救火，恰巧證明蘇巧慧是全新北最會割。

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吳亮賢指出，三鶯線是各界共同努力，在這十年來，新北市府肩負規劃、興建、測試等重大責任，凝聚無數工程人員及新北市府團隊的努力，好不容易即將迎來通車，交通部核准營運公文發給新北市政府，也正是因為新北市政府是三鶯線的營運單位，結果主管機關都還沒對外公告，卻看到蘇巧慧跳出來急著搶功。

吳亮賢表示，蘇巧慧子弟兵為了幫蘇巧慧辯解，發出相關截圖稱不分藍綠的議員都有收到公文，如此一來反而更加證明，連民進黨自家議員、其他在地立委，都知道要尊重新北市府、尊重新北市長侯友宜，反而是蘇巧慧急著跳出來發文搶功勞，蘇巧慧子弟兵的說法，更加凸顯出蘇巧慧的收割技術，果真「不分顏色、超越黨派」，全新北最會割。

李四川競選辦公室發言人吳亮賢今表示，蘇陣營急著幫蘇巧慧撕掉搶功勞標籤，卻反而證明蘇巧慧是全新北最會割。圖／李四川競選辦公室提供
李四川競選辦公室發言人吳亮賢今表示，蘇陣營急著幫蘇巧慧撕掉搶功勞標籤，卻反而證明蘇巧慧是全新北最會割。圖／李四川競選辦公室提供

三鶯線 蘇巧慧 李四川 2026九合一選舉 新北市選舉 交通部

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