「為了黨的團結」 國民黨汐止區黨部主委陶威中：退出報准參選議員

國民黨新北市汐止區黨部主委陶威中，先前投入汐止、金山、萬里區議員初選，新北市黨部主委黃志雄今邀約陶威中見面，陶威中主動表示，為了黨的團結、汐金萬的未來，將全力支持提名人白珮茹、何元楷參選議員，他退出爭取報備參選，望大家全力支持。

陶威中說，他經營多年，非常感謝各界先進、黨員同志及廣大支持者一路以來的鼓勵與支持。經審慎評估後，為了黨的團結，他決定尊重黨內機制與整體布局，不爭取黨中央報准參選，以勝選為共同目標。

陶威中表示，個人的進退事小，黨的團結與地方發展事大。未來將全力支持議員提名人白珮茹、何元楷，並結合基層力量，共同輔選新北市長候選人李四川，攜手爭取最大勝利，回應市民朋友的期待。

會面中也相談甚歡，並針對地方發展、基層服務及未來選戰交換意見，一致認為唯有團結整合、攜手合作，才能爭取更多民眾認同，共同為汐止、金山、萬里及新北市的發展努力打拚。

陶威中說，感謝所有支持者一路相挺與信任，未來仍將持續深耕地方、服務鄉親，凝聚藍營及中間力量，全力投入輔選工作，與白珮茹、何元楷及李四川攜手並肩，團結向前，共同贏得勝選，打造未來更幸福、更進步的新北市。