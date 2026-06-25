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宜蘭縣長參選人五結過招！吳宗憲反風電護農民 林國漳盼總預算過關

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨縣長參選人吳宗憲在五結鄉舉辦懇託會，吸引支持者到場，他曾與鄉親成功擋下風機插旗海岸，他也關心美國「零關稅」花生進口，恐將衝擊農民生計。圖／吳宗憲競辦提供
國民黨縣長參選人吳宗憲在五結鄉舉辦懇託會，吸引支持者到場，他曾與鄉親成功擋下風機插旗海岸，他也關心美國「零關稅」花生進口，恐將衝擊農民生計。圖／吳宗憲競辦提供

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天在五結鄉舉辦懇託會，吸引大批支持者到場，吳表示，五結鄉對他別具意義，去年曾與鄉親成功擋下風機插旗海岸，心中已把五結當故鄉，全力投入抗爭溝通；民進黨縣長參選人林國漳下午由黨秘書長徐國勇陪同到五結灶君廟上香，盼中央總預算早日通過，防汛經費到位。

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今天包括縣議員林義剛、五結鄉民代表會主席林證梧、縣婦女會理事長林月秀、吳宗憲競總主委林建榮、競總指導委員會主委陳琬惠與多位在地民代、參選人團結力挺，氣氛熱烈，懇託會中提到去年風力發電業者計畫在五結沿海設置大型風機，居民憂心海岸景觀、生態環境及生活品質受衝擊。

吳宗憲與縣議員林義剛第一時間站上前線，戴上「逆風」頭巾積極抗爭，最終成功阻止開發案。吳宗憲表示，這場守護家園的戰役讓他更堅定信念：地方的聲音必須被聽見，鄉親的權益必須有人守護。

吳宗憲也關切農民生計，他說，近年五結鄉花生逐漸成為宜蘭具代表性農產品，由於近期對美關稅談判，美國花生將以「零關稅」進口，甚至中央政府還說只要經過加工，就算原料是美國花生也可說「台灣製」，對花生農造成衝擊；他承諾保護農民權益，營養午餐及長青食堂優先採購在地農產，協助五結花生建立品牌、拓展行銷通路。

民進黨縣長參選人林國漳下午的行程也在五結鄉，林國漳指出，參拜無非祈求風調雨順、國泰民安，但天助仍須人助，看到許多縣市已有豪大雨、積淹水狀況，一旦災害來臨，亟需總預算中的「災害準備金」順利動支，防汛救災經費才能即時到位，立法院的中央總預算應該盡速通過，確保防汛救災經費。

民進黨秘書長徐國勇表示，林國漳是賴清德主席特別提名來為宜蘭打拚的優秀律師，絕對能讓宜蘭民主聖地再次發光發熱；灶君廟主委沈信雄議員感謝徐國勇秘書長，深信在黨中央與林國漳領軍下，「宜蘭隊」定能發揮清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，全力為縣民服務。

民進黨秘書長徐國勇陪同縣長參選人林國漳到五結鄉拜灶君廟，祈求風雨無災，立法院儘速通過中央總預算，防汛救災經費到位。圖／林國漳競辦提供
民進黨秘書長徐國勇陪同縣長參選人林國漳到五結鄉拜灶君廟，祈求風雨無災，立法院儘速通過中央總預算，防汛救災經費到位。圖／林國漳競辦提供

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