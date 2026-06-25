防制校園毒品沈伯洋籲源頭做起 加強教育、取締周遭販毒熱點

校園毒品滲透議題逐年被重視，民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席「台北市國中學生家長會聯合會與教育部有約」座談會，談及校園防治，他認為，從源頭杜絕毒品，須於校園周遭加強管制販毒熱點，並從教育下手形成有效的拒毒機制。

沈伯洋指出，毒品種類快速增加且日益多元，依託咪酯代謝速度快唾液快篩未必能有效監測，校園作為成長環境，更需要完整的前端預防機制，國際普遍認為的防治核心即教導學童「如何拒絕」，校方應持續推動反毒教育，教導學生辨識毒品風險，並建立正確的拒毒觀念與應對方式。

沈伯洋說，目前毒品來源多以網路交易及校園周邊販售為，應由中央持續實施電商平台及網路交易管理；地方政府則應配合警方重點查緝學校周邊商店與販賣熱點等實體銷售管道，才能達到震懾與防堵效果，從源頭降低毒品流入校園的風險。

至於近年頻傳的親師衝突，沈伯洋也建議，外聘專家處理嚴重的親師衝突或涉及教師不適任的案件，以有效減輕第一線學校行政人員的負擔，且目前「家庭教育中心」量能不足，建議應在孩童入學（如幼兒園升小學、小學升國中）前，提前進行親師溝通案例教育，讓家長理解教師的教學體系與思維，對齊彼此期待，從根本減少磨合與摩擦。

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