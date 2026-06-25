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出席國中家長聯合會座談 沈伯洋提拒絕毒品機制

中央社／ 台北25日電
民進黨台北市長參選人沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨台北市長參選人沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天表示，應從源頭杜絕毒品，如加強管制校園周遭的販毒熱點，校方也應持續教導學生辨識毒品風險，從教育著手才能形成有效的拒毒機制。

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沈伯洋競選辦公室發布新聞資料提到，沈伯洋與民進黨立法委員陳培瑜吳思瑤共同出席「台北市國中學生家長會聯合會與教育部有約」座談會。沈伯洋在會中做以上表示。

沈伯洋說，面對毒品種類快速增加且日益多元，依托咪酯（喪屍煙彈）代謝速度快，導致唾液快篩未必能有效監測，校園作為成長環境，更需要完整前端預防機制。

他說，國際認為防治核心就是教導學童如何拒絕毒品，認為校方應持續推動反毒教育，教導學生辨識毒品風險，並建立正確拒毒觀念與應對方式。

沈伯洋表示，針對網路販售毒品部分，應由中央持續實施電商平台及網路交易管理，地方政府應配合警方重點查緝學校周邊商店與販賣熱點等實體銷售管道，才能防堵源頭降低毒品流入校園的風險。

沈伯洋也對近期頻傳「親師衝突」提出看法，表示應由外聘專家處理嚴重親師衝突或教師不適任案，以有效減輕第一線學校行政人員的負擔。

他提到，因家庭教育中心量能不足，應在孩童入學（如幼兒園升小學、小學升國中）前，先進行親師溝通案例教育，讓家長理解教師的教學體系與思維，對齊彼此期待，從根本減少磨合及摩擦。

依資料，「親師衝突」是指教師與家長在互動的過程中，出現因權責歸責、理念、價值觀、做法有不一致的現象，而衍生情緒或行為對立反應的狀況。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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