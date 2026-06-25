為假牙政見蘇競辦嗆李四川廢話 李競辦：重現蘇貞昌羞辱侯友宜嘴臉

民進黨新北市長參選人蘇巧慧提為老人裝假牙政見一事，今國民黨新北市長參選人李四川稱「真牙比假牙好」，蘇競辦回應李四川發言是廢話。李四川競辦發言人陳欣怡表示，李四川的說法是預防勝於治療，要全面照顧長者生活，如同侯友宜市長在新北推動牙齒保健政見方向，蘇陣營卻急扣帽子，如同蘇巧慧父親蘇貞昌參選時，頻以難聽字眼羞辱侯友宜，如今換成蘇巧慧同樣嘴臉再現。

陳欣怡表示，2018年侯友宜參選時，說的正是「顧真的牙齒比換假的牙齒更重要，這個方向是對的就該堅持」，侯友宜市長上任後也持續推動長者免費塗氟、弱勢長者假牙補助等政策，李四川與侯友宜市長理念一致，就是要幫助長者，落實必要的牙齒保健需求，促進身體健康。

陳欣怡表示，針對相關政策，蘇貞昌八年前批評侯友宜「不會做事」，蘇巧慧在各大競選場合也頻頻讚聲蘇貞昌，與侯友宜打對台；沒想到八年後，蘇巧慧卻說當年新北市民「選對侯友宜」，短短時間蘇巧慧人設180度轉變，到底哪個才是真的蘇巧慧？

陳欣怡表示，如今看到蘇巧慧陣營批評李四川是廢話，正式戳破蘇巧慧人前人後的雙面人設，蘇巧慧羞辱李四川的方式如同蘇貞昌八年前羞辱侯友宜，蘇巧慧為了選舉的假面人設已完全暴露在市民面前。

陳欣怡說，蘇巧慧六大福利政見自估只要80億，侯友宜已表示粗估至少高達220億，重重打臉蘇巧慧，也證明蘇巧慧對市政、預算的一無所知；更過分的是，蘇巧慧當時在立法院阻擋財劃法修正，阻擋新北每年可多拿的374億元自主預算，一邊擋財源、一邊開支票，果然是標準的雙面人。