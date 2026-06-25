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李四川看假牙補助稱「真牙比假牙好」 蘇巧慧競辦：這不是廢話？

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天出席三峽介壽里銀髮共餐活動，被問到對手蘇巧慧提出長者假牙補助政見，真牙絕對比假牙還要好，不只會照顧長者牙齒，也會全面照顧長者生活。民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱表示，蘇巧慧為讓所有缺牙長輩，不再因沒錢裝假牙而影響健康，未來當選市長，會補助長輩五萬元裝置假牙，然而李四川卻回應「真牙比假牙好」，讓人不禁直呼「這不是廢話嗎？」

2026九合一選舉

吳思萱說，政府推動福利政策就是為了照顧弱勢和生病的人，長輩沒有牙齒就會吃不下飯、身體會愈來愈差，潛在的家庭醫療支出也會增加。

吳思萱強調，選擇蘇巧慧，就是選擇一位能夠照顧長輩健康的人來當市長，除了補助假牙，蘇巧慧還會把敬老卡提升到一千點，並開放讓長輩買東西、搭車都方便。

李四川 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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