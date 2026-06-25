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影／賴清德南投談垃圾戰 意外點名許淑華、温世政都能參考同一解方

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
温世政今天以行政院顧問身分參加集集線通車典禮，並致贈列車模型給賴清德總統。記者黃仲裕／攝影
温世政今天以行政院顧問身分參加集集線通車典禮，並致贈列車模型給賴清德總統。記者黃仲裕／攝影

垃圾處理成為南投縣長選戰焦點，賴清德總統今天表示，南投縣長許淑華對垃圾問題展現處理決心，相關作為值得肯定；民進黨南投縣長參選人、行政院顧問温世政則提出「雞尾酒療法」構想，認為垃圾處理不一定需要興建焚化爐。賴清德強調，不論未來由誰擔任縣長，垃圾治理都需要中央與地方持續合作，共同尋求長期可行解方。

2026九合一選舉

南投縣垃圾去化議題長期受到關注，縣府規劃於名間鄉新民村推動垃圾焚化爐興建案，引發地方居民及環保團體反彈，質疑設置地點鄰近茶產業發展區，可能影響農業環境與地方產業，也讓垃圾處理政策再度成為地方爭議焦點。

温世政先前針對南投垃圾問題提出「雞尾酒療法」，主張垃圾治理不能只依靠大型焚化設施，而應從源頭減量、垃圾分類、資源回收及多元處理著手，並透過跨區合作分流處理垃圾，降低對單一焚化爐的依賴。

賴清德今天出席台鐵集集線全線恢復通車典禮，温世政以行政院顧問身分參加活動，並致贈賴清德集集線列車模型，象徵鐵道建設與地方發展連結。

賴清德致詞時提到，垃圾處理是地方治理的重要課題，涉及環境永續與公共政策選擇，需要中央與地方共同協調，尋找符合地方需求的長期方案。

他說，許淑華縣長面對南投縣長期以來垃圾問題，展現處理決心，從中央角度來看值得肯定，但是不是指有興建焚化爐這種方式，卻不一定。

温世政提出的「雞尾酒療法」用化整為零的方式，不必新蓋焚化爐，就可解決垃圾問題。賴清德表示，不論年底由許淑華順利連任，或由温世政挑戰成功，垃圾處理都可參考多元治理方向，南投未來仍有許多建設需要中央配合，「不一定要蓋焚化爐」。

賴清德指出，垃圾問題牽涉環境、產業與居民生活，地方政府需要依照實際條件研擬政策，中央也會在權責範圍內協助地方推動相關工作。

賴清德總統參加集集線通車典禮，肯定縣長許淑華處理垃圾問題的決心，也認為温世政提出的「雞尾酒療法」可作為垃圾處理參考，不一定要蓋焚化爐。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統參加集集線通車典禮，肯定縣長許淑華處理垃圾問題的決心，也認為温世政提出的「雞尾酒療法」可作為垃圾處理參考，不一定要蓋焚化爐。記者黃仲裕／攝影

2026九合一選舉 南投縣選舉 許淑華 賴清德 民進黨 行政院

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