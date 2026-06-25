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童子瑋拋交通願景將推「公車捷運化」 借鏡台南經驗改善市公車

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋昨在黃暐瀚電視節目「下班瀚你聊」，提出交通願景。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋昨在黃暐瀚電視節目「下班瀚你聊」，提出交通願景。圖／童子瑋辦公室提供

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋昨在黃暐瀚電視節目「下班瀚你聊」，針對交通建設、城市治理及基隆未來發展提出願景。童子瑋表示，基隆長期面臨公共運輸路網破碎、轉乘不便等問題，未來擔任市長會比照台南推動「公車捷運化」，打造完整的公車路網系統，改善市公車目前受市民詬病的情況。

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童子瑋表示，基隆市的公車系統是最被市民詬病的地方，公車都要匯到市中心才能再轉乘，而且不準時、拖班狀況嚴重，所以未來當上市長，他不僅會全面汰換市公車，更要全面推動公車捷運化，借鏡台南的成功經驗，建立能夠服務市民生活的公共運輸路網，重新檢討路線配置，串聯各大行政區。

童子瑋說，台南市自2013年推動「捷運化公共運輸系統」後， 配合市政交通需求逐步建構幹支線公車、小黃公車及公共自行車，因時因地提供民眾完善、便捷、可靠的公共運輸服務，透過公車路線整併、轉運站建設、票證整合、智慧站牌及公車優先號誌等措施，也成功提升公共運輸使用率，讓公車涵蓋率達九成以上行政區。

童子瑋說，他每天站路口都有無數市民加油，拜託他一定要贏，可以明顯感受到市民對整個基隆市政翻轉、換新市長的期待。

童子瑋表示，他參選市長是希望能把基隆的「夢」帶進來，不可以讓基隆再持續退步下去，如果未來當市長，他絕對有能力整合中央跟基隆的資源，讓基隆可以持續進步、獲得最多的建設、最多的資源，他最單純的初心，就是找回基隆的光榮感，讓基隆人看見希望、看見未來。

基隆市府副發言人吳禹辰表示，市府持續推動公共運輸服務改善，近年已陸續採購電動公車投入營運，並推動公車路網優化、智慧站牌建置及候車環境改善。未來將持續精進公共運輸服務及交通建設，提升運輸品質，回應市民期待。

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋昨在黃暐瀚電視節目「下班瀚你聊」，提出交通願景。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋昨在黃暐瀚電視節目「下班瀚你聊」，提出交通願景。圖／童子瑋辦公室提供

童子瑋 公車 2026九合一選舉 基隆市選舉 黃暐瀚 民進黨

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