李四川三峽拋敬老卡300點悠遊卡化 可用於消費、看診拿藥

國民黨新北市長參選人李四川今天出席三峽區介壽里銀髮共餐活動，提出敬老卡政策，表示若年底當選新北市長，將把敬老卡600點中的300點「悠遊卡化」，擴大使用範圍，可用於超商、超市消費及看診拿藥等日常支出，希望讓長者福利更貼近生活。

李四川今天到介壽里銀髮共餐活動，現場座無虛席，他除逐桌向長者問候，也協助分送餐點，獲不少鄉親高喊「李四川凍蒜」，也不少鄉親爭相握手、合照。

李四川表示，過去擔任新北市副市長期間，參與三鶯線規畫及預算編列，後續由市長侯友宜與市府團隊接棒推動，看見三峽持續發展，感到相當欣慰。

他說，新北市敬老卡點數將提高至600點，但他走訪基層時，不少偏鄉及交通較不便地區長者反映，部分點數經常使用不完，因此規畫將其中300點悠遊卡化，未來可在悠遊卡特約商店消費，也可用於看診、拿藥等用途，讓福利真正「用得到、用得完」。

李四川表示，未來包括農會、便利商店等悠遊卡消費通路，都可望納入使用範圍，讓長者購買生活用品更加便利。

除長者福利外，李四川也表示，將在現有基礎上持續提升里基建設經費、鄰長交通補助、里鄰長及巡守隊聯誼活動費，以及專案補助里民活動場所租用費等，希望強化基層服務能量，提供第一線人員更多資源。

國民黨新北市長參選人李四川今天出席三峽區介壽里銀髮共餐活動，除與長者互動、協助打菜，也說明敬老卡政策，並與鄉親寒暄交流。記者張策/攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席三峽區介壽里銀髮共餐活動，除與長者互動、協助打菜，也說明敬老卡政策，並與鄉親寒暄交流。記者張策／攝影