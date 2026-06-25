李四川談假牙補助 天然牙最好 若當選將全面照顧長者生活

新北市長參選人李四川今天出席三峽介壽里銀髮共餐活動，針對媒體提問對手蘇巧慧提出長者假牙補助政見，是否會提出相關的政見時表示，「天然的尚好」，真牙絕對比假牙還要好，他強調，若年底順利當選，在財劃法挹注更多財源後，不只會照顧長者牙齒，也會全面照顧長者生活。

媒體今天詢問，對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出長者假牙補助，是否也會提出相關政見？李四川表示，「天然的尚好」，真牙絕對比假牙還要好。

李四川說，若年底順利當選新北市長，在財劃法通過、地方擁有更充足預算的情況下，市府一定會全力照顧長者，不只是牙齒健康，也包括生活各層面，希望提供更完善的照顧。