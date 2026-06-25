國民黨：民進黨拿天災當相罵本 不副署財劃法才是拖累地方防災根源

民進黨今在臉書點名國民黨八位立委「卡住災害準備金」，國民黨今反批，颱風接近、汛期來臨，政府最該做的是超前部署、整備救災，民進黨卻把天災當成政治抹黑的相罵本；不檢討行政院拖延協商、拒絕面對地方財政困境，反而把中央總預算審查責任全部推給在野立委。

國民黨反擊，民進黨批評在野黨「卡救災預算」，不正是打臉自家準備參選縣市長的現任立委？這些民進黨立委當初對新版「財劃法」投下反對票、反對地方增加穩定財源，如今卻拿救災預算攻擊在野黨，「這不是救災，是作賊喊捉賊，更是拿人民生命財產當政治遮羞布」。

國民黨指出，立法院依法審查預算、把關人民血汗錢，是憲法賦予的職責。民進黨把「嚴格審查」抹黑成「卡救命錢」，完全是低劣的政治恐嚇與情緒勒索。依「災害防救法」第43條規定，災害防救經費若有不敷，政府本就有「移緩濟急」的法定彈性；各地方政府也依法編列災害準備金，第一線防災、搶災、救災並非民進黨刻意渲染的「中央總預算未通過就無法運作」。民進黨刻意隱瞞救災實務、放大人民恐慌，只會發圖卡帶風向，完全是基於選舉利益的政治操作。

國民黨表示，今年度總預算遲未完成審查，真正的癥結不是在野黨不讓政府救災，而是行政院拒絕編列、編足若干已由立法院三讀通過並經總統公布施行法律所需的相關法定預算，導致預算編列基礎與國會審查產生重大爭議。更嚴重的是，賴政府對「財政收支劃分法」修法一再對抗，從提出覆議到針對再修正版採取罕見「不副署」，硬是把中央與地方財源分配問題拖成憲政僵局。

國民黨表示，《財劃法》修法的核心，就是讓地方拿回合理財源，讓縣市政府第一時間有穩定預算修橋補路、清淤排水、強化防災，不必凡事看中央臉色、等待恩給式補助。民進黨一邊高喊地方救災需要錢，一邊卻不願讓地方取得更穩定、更合理的財源；一邊把責任推給在野黨，一邊又拒絕依法面對立法院三讀通過的制度改革。這才是真正卡住地方治理、拖累防災效率的問題根源。

文傳會反問民進黨，民進黨一邊點名參選縣市長的在野立委，一邊卻不敢告訴人民，準備參選縣市長的民進黨現任立委，當時正是全力反對在野黨推動新版「財劃法」的一方。民進黨現在批評在野黨「卡救災預算」，不正是在打臉自家當初反對地方增加財源的立委嗎？民進黨不能一邊反對地方拿回合理財源，一邊又拿「救災救命錢」恐嚇人民，這種雙重標準才是真正的政治算計。

國民黨表示，「災害準備金」與「鄉親救命錢」是專業防災機制，不是民進黨的選舉道具，更不是拿來點名批判在野立委的網軍素材。若民進黨真的擔心災害應變，就應立即要求行政院長卓榮泰放下傲慢，帶著誠意與立法院實質協商，將預算中攸關救災、民生、地方建設的項目交代清楚，而不是一再發臉書文，對在野立委潑髒水。

國民黨呼籲，面對颱風與汛期，賴清德總統與行政院長卓榮泰若真在乎災民，就請停止政治甩鍋，回到預算審查與防災整備的正軌。人民要的是排水清淤、堤防安全、救災效率，不是民進黨的抹黑清單。請民進黨別再用恐嚇式政治文宣消費天災，也別再把鄉親安全當成掩飾施政無能的擋箭牌。