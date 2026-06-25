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關西發現金影響議員席次 跨黨派竹縣議員赴監院陳情

中央社／ 台北25日電

新竹縣關西鎮普發鎮民新台幣5000元，被質疑是為保住議員席次。新竹縣竹東鎮、五峰鄉所選出的4名國民黨、民進黨與無黨籍新竹縣議員今天赴監察院陳情，指出竹東、五峰議員席次將減少1席，指控關西鎮發現金是期約賄選，盼監院與檢調調查。

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新竹縣關西鎮公所日前指出，5月29日前設籍關西鎮，且於發放起始日前未遷出者，即符合發放資格，每人可領5000元；當時5天內遷入逾千人。

新竹縣第8選區（竹東鎮、五峰鄉）4名議員包括國民黨籍上官秋燕、民進黨籍楊昌德、無黨籍鄭朝鐘與林昭錡上午赴監察院陳情，並在監察院外召開記者會，高喊「期約賄選，還我公道」，監察院陳情中心今天的值日監委為林文程。

上官秋燕表示，今年是地方選舉年，議員的席次分配以今年5月底戶籍人口數作為法定計算基準，而關西鎮在這個時間點透過普發現金，導致短短幾天內，關西鎮移入上千名遷移戶口，且很多都是「幽靈人口」，沒有住在關西鎮，只是為了領到5000元，導致竹東的縣議員選區可能因此減少1席議員，對於竹東而言是非常不公平，因此今天來到監察院陳情。

上官秋燕指出，希望監察院能夠還給竹東公道，因為關西鎮的做法就是期約賄選，如果這個案子檢調不調查的話，全台灣都可以比照辦理，豈不是天大的笑話。

楊昌德說明，關西鎮長陳光彩5月22日以「石油津貼」的名目經關西鎮民代表會表決通過，發放每位鎮民5000元現金，幾天內就有上千人遷入關西鎮，這種舉動擾亂了選舉和選罷法，非常不應該，因此今天到監察院伸冤。

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