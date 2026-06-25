侯蔣挺敬老點數消費 李四川：好的政策不分顏色

國民黨新北市長參選人李四川今天出席三峽介壽里銀髮共餐活動，針對新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安均宣布敬老點數300點可用於消費表示，感謝兩位市長的支持與肯定，強調「好的政策，不分政黨也不分顏色」，若年底順利當選，將推動擴大使用範圍。

媒體詢問，侯友宜與蔣萬安都宣布300點敬老點數可用於消費，李四川表示，感謝侯友宜市長及蔣萬安市長的支持與肯定。他認為，好的政策不應區分政黨或政治立場，只要對民眾有幫助，就值得推動。

李四川表示，若年底順利當選新北市長，將依照先前承諾，持續推動敬老點數擴大使用政策，落實照顧長者福利。